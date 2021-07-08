EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELER İÇİN BİN 700 KİLOMETRE PEDAL ÇEVİRDİ
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EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELER İÇİN BİN 700 KİLOMETRE PEDAL ÇEVİRDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinden yola çıkan, bin 700 kilometre pedal çevirip Diyarbakır'a ulaşan bisiklet sporcusu Mustafa Taşyıldız, evlat nöbetindeki ailelere destek ziyaretinde bulundu.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinden yola çıkan, bin 700 kilometre pedal çevirip Diyarbakır'a ulaşan bisiklet sporcusu Mustafa Taşyıldız, evlat nöbetindeki ailelere destek ziyaretinde bulundu.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, 2 yıl önce 21 Ağustos'ta kayboldu. Oğlunun teröristler tarafından dağa kaçırıldığını düşünen Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Hacire Akar'ın almadan gitmeyeceğini söylediği oğlu Mehmet Akar, eylemin 3'üncü gününde ortaya çıktı. Akar, eylemine son verdi, Mehmet Akar ise mahkemece ev hapsine çarptırıldı. Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın oğluna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı. 675 gündür devam eden eylem süresince Hacire Akar'ın yanı sıra 24 aile daha çocuklarına kavuştu.

11 GÜN PEDAL ÇEVİRDİ

Çocuklarının bulunmasını isteyen 232 ailenin oturma eylemi, 675'inci günde de sürüyor. Ailelere destek ziyaretleri de devam ediyor. 11 gün önce Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinden yola çıkıp bin 700 kilometre pedal çevirerek Diyarbakır'a ulaşan bisiklet sporcusu Mustafa Taşyıldız, evlat nöbetinin yapıldığı HDP il binası önüne geldi, ailelere destek mesajını iletti. Taşyıldız, 'Buraya geldim, sevgili annelerimizi gördüm. 675 gündür evlat nöbeti tutuyor aileler. Terörden yıllarca çok çekmiş bir ülkenin evladı olarak buraya gelmekten çok mutlu ve gururluyum. Doğu bölgesine araçlarla gelmeye korkardım. Nemrut Dağ'ına gece 03.00'te çıktım. Hiç korkmadım, yol boyu kime yardım talebinde bulunduysam, su istedim, ayran verdiler. Yatacak yer istediysem, yatak verdiler. Bu bölgenin insanının çok kıymetli olduğunu biliyordum. Buraya geldim tekrardan gördüm. Buradaki tüm ailelere dua ediyorum, bir an önce evlatlarına kavuşsun. Bu anne hasreti bir an önce biter. Bütün insanların ziyaret etmesini istiyorum" dedi.

6 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Özkan için oturma eylemine devam eden Süleyman Aydın, Taşyıldız'a teşekkürlerini iletti, kendilerine destek ziyaretlerinin artması çağrısında bulundu. Aydın, "Anne ve babaların feryadını dinlemek için bisikletle buraya geldi. Bin 700 kilometre yol geldi. Biz evlat nöbeti tutan anne ve babalar çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun bu ziyaretiniz bizi sevindirdi. İnşallah başka insanlara da örnek olur. Evlat nöbeti tutan aileler olarak 3 Eylül'de herkesi buraya davet ediyoruz. Tüm Türkiye burada nöbette olsun. Gelsinler ziyarete HDP'nin iç yüzünü ortaya çıkaralım" diye konuştu.

EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELER İÇİN BİN 700 KİLOMETRE PEDAL ÇEVİRDİ
EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELER İÇİN BİN 700 KİLOMETRE PEDAL ÇEVİRDİ
EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELER İÇİN BİN 700 KİLOMETRE PEDAL ÇEVİRDİ
EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELER İÇİN BİN 700 KİLOMETRE PEDAL ÇEVİRDİ
EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELER İÇİN BİN 700 KİLOMETRE PEDAL ÇEVİRDİ
EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELER İÇİN BİN 700 KİLOMETRE PEDAL ÇEVİRDİ
EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELER İÇİN BİN 700 KİLOMETRE PEDAL ÇEVİRDİ
EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELER İÇİN BİN 700 KİLOMETRE PEDAL ÇEVİRDİ
EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELER İÇİN BİN 700 KİLOMETRE PEDAL ÇEVİRDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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