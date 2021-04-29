Son dakika haberleri: Evlat nöbetindeki aileler: "Her gün yeni bir fidan kazanıyoruz"
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Son dakika haberleri: Evlat nöbetindeki aileler: "Her gün yeni bir fidan kazanıyoruz"

Son dakika haberleri: Evlat nöbetindeki aileler: 'Her gün yeni bir fidan kazanıyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, 604'üncü gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, 604'üncü gününe girdi. Aileler yeni gelen evlat için sevinçli olduklarını söyledi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 604"üncü gününe girdi. Evlatları kaçırılan annelerin çağrısı üzerine dağdaki evlatlar tek tek iniyor. Dün akşam İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir programda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, "Diyarbakır Annelerinde yarın 25. buluşma gerçekleşecek. Bayram ve Fatma Yetkin 2'si evladıyla buluşacak. Terör örgütü Bayram'ı 15 yaşındayken kaçırmış" dedi. Aileler bu açıklamadan sonra sevinç içerisinde diğer ailelerde çağrıda bulunarak evlatları için çadıra gelmelerini istedi. Aileler adına açıklamalarda bulunan evlat nöbetindeki anne Ayşegül Biçer her geçen gün bir fidan kazandıklarını aktardı. Biçer, "Bugün 25'inci ailemizin kavuşması var, bakanımızın verdiği müjdeli haberden sonra büyük bir sevinç yaşadık. Bu sevincimiz gittikçe yükseliyor, çünkü her gün yeni bir fidan kazanıyoruz, tüm evlatlarımızı dağdan indirene kadar hepimiz burada kararlıyız. Hakkımız olan evlatları dağdan indireceğiz, buradan sizin aracılığınızla tüm anne ve babalara sesleniyorum. Gelin bize katılın, birlik ve beraberlik içerisinde tek bir evlat ve terörist kalana kadar burada mücadele edelim. Anneler isterse başarabilir, evlatlarını geri kazanabilir, pandemi dolayısıyla kısıtlamalar başladı, bu kısıtlamada da eylemimizden vaz geçmiyoruz, hepimiz evlerimizde eyleme devam edeceğiz. Buradan bir kere daha diyorum ki cumhurbaşkanı ve içişleri bakanına, tüm kolluk kuvvetleri, basın mensuplarına teşekkür ediyoruz. 605 gündür bizimle beraber mücadele ettiler, inanıyorum ki hep beraber birlik ve beraberlikle içinde tüm evlatları kazanacağız bu sevinç hepimizin sevinci bir fidan kazandık bin fidan daha kazanacağız" dedi.

(Murat Başal - Mert Günaydın/İHA)

Son dakika haberleri: Evlat nöbetindeki aileler: 'Her gün yeni bir fidan kazanıyoruz'
Son dakika haberleri: Evlat nöbetindeki aileler: 'Her gün yeni bir fidan kazanıyoruz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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