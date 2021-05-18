Evlat nöbetindeki aileler, HDP önüne siyah çelenk bıraktı

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 226 ailenin HDP binası önündeki oturma eylemi, 629'uncu günde de sürüyor.

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 226 ailenin HDP binası önündeki oturma eylemi, 629'uncu günde de sürüyor. Aileler, HDP il binasının kapısına, üzerinde 'HDP'den çocuğumu istiyorum' yazılı siyah çelenk bıraktı.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, 2 yıl önce 21 Ağustos'ta kayboldu. Oğlunun teröristler tarafından dağa kaçırıldığını düşünen Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Hacire Akar'ın almadan gitmeyeceğini söylediği oğlu Mehmet Akar, eylemin 3'üncü gününde ortaya çıktı. Akar eylemine son verdi, Mehmet Akar ise mahkemece ev hapsine çarptırıldı. Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

629 gündür devam eden eylemlere katılan aile sayısı 226'ya ulaştı. Eylem süresince Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra evlat hasreti çeken 24 aile daha çocuklarına kavuştu.'EVLATLARIMIZI DAĞDAN İNDİRECEĞİZ'Evlat nöbetindeki aileler, HDP il binasının kapısına, üzerinde 'HDP'den çocuğumu istiyorum' yazılı siyah çelenk bıraktı. 2019 yılında kaçırılan oğlu Mustafa için eşi Rauf Biçer ile birlikte oturma eylemini sürdüren kanser hastası Ayşegül Biçer ise, evlatlarını alana kadar mücadelelerine devam edeceklerini ifade ederek, "Bugün evladımın gidişinin ikinci yıl dönümü. HDP, bizim çocuklarımızı alıp PKK'ya veriyor. Bunu tüm dünya bilsin ki HDP olmadan PKK bir kuşu bile dağa götüremez. Buraya oturduğumuz günden beri diyoruz, ya zafer, ya ölüm, sonuna kadar kararlıyız. Hakkımız olan bu evlatları almadan ve tek bir terörist dağda kalmayana kadar bu mücadele devam edecek. Yusuflar, Mustafalar, Şeymalar, Özkanlar gitmesin diye burada mücadele ediyoruz. Kararlıyız, evlatlarımızı dağdan indireceğiz, evlatlarımızın yolunu dağdan keseceğiz. PKK ve HDP'nin gerçek yüzünü tüm dünya görecek" dedi.HDP'DEN BABAYA CAM KIRMA DAVASI

Diyarbakır'da 5 Mayıs 2019'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Yusuf için 4 Eylül 2019'da HDP binası önüne gelerek, oturma eylemini sürdüren Celil Begdaş, oğlunu istemek için ailesiyle birlikte HDP il binasına geldiklerini sırada yaşanan gerginlikte binanın kırılan camı nedeniyle hakkında dava açıldığını söyledi. Begdaş, "HDP'nin camı kırılmış diye beni mahkemeye vermişler. Aradan 2 yıl geçmiş, o gün neredeydiler. Oğlum gittiği gün sabaha kadar burada oturduk. Sabah ailem geldi, kalabalık bir şekilde içeri girdik, çocuklar HDP'nin camını kırmış, ama kim kırmış bilmiyorum. Benim oğlumu getirsinler bütün camlarını yaptırayım. Beni mahkemeye verdiler. Hiç umurumda değil, yine kırarım. Ben buradan kalkmayacağım, oğlum gelene kadar da beni kimse buradan kaldıramaz. Bir canım var o canımı da feda ederim" diye konuştu.

- Diyarbakır

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Mucahit CEYLAN