Evlat nöbetindeki aileler HDP önünde 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı
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Evlat nöbetindeki aileler HDP önünde 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde evlat nöbeti tutan aileler 30 Ağustos Zafer Bayramını kutlayarak, ellerindeki balonları gökyüzüne gönderdi.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde evlat nöbeti tutan aileler 30 Ağustos Zafer Bayramını kutlayarak, ellerindeki balonları gökyüzüne gönderdi.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde evlat nöbeti tutan aileler 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı. Ellerinde Türk Bayrağını temsil eden kırmızı ve beyaz balonlar bulunan aileler, balonları bırakmadan önce açıklamalarda bulundu.

"30 Ağustos Zafer Bayramını en içten dileklerimizle kutluyoruz"

Aileler adına açıklama yapan Süleyman Aydın, "Bizler HDP önünde evlatları zorla dağa kaçırılan ve nöbet tutan anne ve babalar olarak, bizlere bağımsızlığımızı armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Silah arkadaşları şehitlerimizi saygı ile anıyor tüm ulusumuzun 30 Ağustos Zafer Bayramını en içten dileklerimizle kutluyoruz" dedi.

"Allah rızası için gelin, tek vatan ve tek bayrak içinde mücadele edelim"

Oğlu terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırılan ve bir süre önce oğlunun terör örgütünden kaçarak teslim olan Mustafa Biçer'in annesi Ayşegül Biçer ise, "Biz Diyarbakır anne ve babaları olarak buradan tüm Türkiye'nin 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyoruz. Biz burada bulunan anne ve babalar olarak dağda tek bir evladımız kalıncaya ve zafere ulaşıncaya kadar bu mücadelemizi devam ettireceğiz. 3 Eylül 2021 günü sabah saat 10.00'da tüm Türkiyeyi buraya davet ediyorum. Vicdan ve yürek lazım bu anne ile babaların feryadına, Allah rızası için gelin burada tek ses tek yürek olalım. Tek vatan ve tek bayram içinde mücadele edelim" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından aileler ellerinde bulunan kırmızı beyaz balonları gökyüzüne bıraktı. - DİYARBAKIR

Evlat nöbetindeki aileler HDP önünde 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı
Evlat nöbetindeki aileler HDP önünde 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı
Evlat nöbetindeki aileler HDP önünde 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı
Evlat nöbetindeki aileler HDP önünde 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı
Evlat nöbetindeki aileler HDP önünde 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı
Evlat nöbetindeki aileler HDP önünde 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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