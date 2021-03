Evlat nöbetindeki aileler HDP'den çocuklarını almakta kararlı

Anne Ayşegül Biçer:

"Yeter artık, kimsenin evine ateş düşmesin diye burada mücadele veriyoruz"

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla Diyarbakır HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin eylemi 568'inci gününe girerken oğlu Mustafa için eylem yapan anne Ayşegül Biçer, "3 yıldır he gün ölüyorum, her saat ve her dakika ölüyorum. Öleceksem şerefli bir yolda bir kere öleyim, evladım için öleyim. Yeter artık kimsenin evine ateş düşmesin diye burada mücadele veriyoruz" dedi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelip HDP il binası önünde evlat nöbetine başlayan ailelerin eylemi 568 gündür sürüyor. 3 yıl önce 17 yaşında dağa kaçırılan oğlu Mustafa için oturma eylemi yapan Ayşegül Biçer, eylemlerinde ikinci yıla girdiklerini, HDP'nin önünde özgür iradeleri ile oturduklarını söyledi.

"3 yıldır her gün ölüyorum, her saat ve her dakika ölüyorum"

17 Kasım 2018'de oğlunu PKK'nın pençesine kaptırdığını aktaran anne Biçer, "3 Eylül 2019'dan bugüne HDP Diyarbakır il binası önünde evladım için mücadele vermekteyim. Hakkım olan evladımı istiyorum, isterken de haksızlığa uğruyorum ve tehditlere maruz kalıyoruz. Biz burada oturduğumuz günde demiştim, ya zafer ya ölüm. Hakkımız olan evladımızı örgütten almadan buradan kalkmayacağız. Çünkü 3 yıldır her gün ölüyorum, her saat ve her dakika ölüyorum. Öleceksem şerefli bir yolda bir kere öleyim, evladım için öleyim. Yeter artık kimsenin evine ateş düşmesin diye burada mücadele veriyoruz. Buradan anne ve babalara da seslenmek istiyorum. Gelin, korkmayın, hakkınız olan evlatları isteyin. Birlik ve beraberlik içerisinde evlatlarımızı geri kazanalım. Neden korkuyorsunuz, neden çekiniyorsunuz. Yeter artık Edi beee yeter artık diyoruz" diye konuştu.

