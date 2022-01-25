Evlat nöbetindeki aileler, engelli çocukları istedi

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 878. gününde de devam ederken aileler, engelli olan çocukların zorla dağa kaçırılmasına tepki gösterdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla, 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 878. gününde de sürüyor.

HDP il binası önünde soğuk ve dondurucu havaya rağmen evlatları için nöbette olan aileler, terör örgütü PKK tarafından engelli olan çocukların zorla dağa kaçırılmasına tepki göstererek, serbest bırakılmasını istedi.

Aileler adına açıklamayı okuyan Ruken Canbey, "PKK terör örgütü ve onun siyasi uzantısı HDP'den dağa kaçırdığı engelli çocuklarımızı istiyoruz. O çocuklar, özel çocuklar. Her birinin hayatını sürdürebilmesi için özel bir bakıma ihtiyacı var. O zalimlerin, o vicdansızların elinden evlatlarımızı kurtaracağız. Evlatlarımızı alana kadar da buradayız. Kaçırılan birçok engelli çocuk var burada ve bu çocukların hastalığına bakmadan, engelli durumuna bakmadan HDP ve PKK dağa kaçırdı. Bu hangi vicdana, hangi kanuna sığar?" diye sordu.

"Bizim bu çocuklarımızın insan gibi yaşamaya hakkı yok mu? "

Herkesin seslerini duymasını beklediğini aktaran Canbey, "İnsan haklarını her platformda bahane ederek sadece kendi menfaatlerine geldiği gibi kullanan PKK terör örgütü ve onun siyasi uzantısı HDP dağa kaçırdığı çocuklarımıza sıra gelince ne insan hakları dinliyor, ne de hasta haklarını dinliyor. Bizim hasta ve masum çocuklarımızı, kardeşlerimizi görmezden geliyor. Bizim bu çocuklarımızın insan gibi yaşamaya hakkı yok mu? Bizim çocuklarımız mağdur. Bizim çocuklarımız engelli. Bu durumlarına rağmen HDP ve PKK dağa kaçırdı. Biz, çocuğu engelli bir şekilde dağa kaçırılan aileler olarak bu derdimizin dile getirilmesini istiyoruz ve herkesin sesimizi duymasını istiyoruz" diye konuştu. - DİYARBAKIR