Evlat nöbetindeki aileler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP binası önünde 908 gündür oturma eyleminde olan aileler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü, üzerinde fotoğrafının bulunduğu pasta ile kutladı. Aileler, telefonla görüştükleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni yaşını tebrik etti.

PKK tarafından kaçırılan oğlu Mehmet için HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın oğluna kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Akar'ın çağrısıyla çocukları dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı. 908 gündür süren eylemde Hacire Akar ile birlikte 35 aile, çocuklarına kavuştu, 265 ailenin ise evlat nöbeti sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazırlanan, üzerinde fotoğrafının bulunduğu pasta, Çocuk Esirgeme Kurumu'na gönderildi.