Evlat nöbetindeki aileler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

26.02.2020 16:30 | Son Güncelleme: 26.02.2020 16:30

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eyleminde bulunan aileler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladı. Kutlama sonrası aileleri arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, en kısa zamanda aileleri ziyaret edeceğini açıkladı.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren aileler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladı. Cumhurbaşkanının fotoğrafı baskılı pastayı çadıra getiren aileler daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile cep telefonu ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ailelere tek tek teşekkür ederek en kısa zamanda Diyarbakır'a geleceğini söyledi.

Teröristler tarafından kaçırılan polis memuru Vedat Kaya'nın babası Şehmus Kaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiklerini söyledi. Kaya, "Cumhurbaşkanımızın 66. doğum gününü burada bütün aileler olarak kutluyoruz. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Onu çok seviyoruz ve destekliyoruz" dedi.

CUMHURBAŞKANI ARADI, TEŞEKKÜR ETTİ

Doğum gününü kutlayan ailelerden Ayşegül Biçer'i arayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Oradaki kardeşlerime Ankara'dan selamlarımı sevgilerimi yoluyorum. 9 evladımızın geri dönmüş olması, bu mücadelenizin nasıl olumlu netice verdiğini göstermesi bakımından çok çok önemli. İnşallah en kısa zamanda da sizi ziyarete geleceğim. Bütün kardeşlerimize çok selamlar" diye konuştu.

Pasta daha sonra çocuk esirgeme kurumuna gönderilerek kimsesiz çocuklara paylaşıldı.

Kutlamada aileler 'En büyük reis bizim reis' sloganları attı.

(Murat Başal/İHA)

Kaynak: İHA