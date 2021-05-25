Evlat nöbetindeki aileler çocuklarını PKK'dan almakta kararlı
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Evlat nöbetindeki aileler çocuklarını PKK'dan almakta kararlı

Evlat nöbetindeki aileler çocuklarını PKK'dan almakta kararlı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti 631'inci gününde de ilk günkü kararlılıkla sürerken, aileler çocuklarını terör örgütünden almakta kararlılık vurgusu yaptı.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti 631'inci gününde de ilk günkü kararlılıkla sürerken, aileler çocuklarını terör örgütünden almakta kararlılık vurgusu yaptı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan evlat nöbetindeki ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 6341'inci gününde de devam ediyor. Evlat nöbetindeki aileler çocuklarının fotoğrafıyla HDP il binası önünde kurdukları çadırda bekleyişini sürdürürken, Diyarbakır'da oğlu Aziz Demir 4 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Güzide Demir, evladının HDP tarafından dağa gönderildiğini söyledi.

"Oğlum Aziz neredeysen gel, seni ölmeden göreyim bir kez"

Anne Demir, oğluna seslenerek, "Oğlum için gelmişim, 2 yıldır mücadeleye devam ediyoruz, 2 yıl içinde bir sesi gelmedi bize. Ben çocuğumu ve fidanımı istiyorum. Ben oğlumu çok özlemişim. Oğlum Aziz neredeysen gel, seni ölmeden göreyim bir kez. Gel güvenlik güçlerine teslim ol, orası senin yerin değil" dedi.

"Haksızlıklarını anladılar ve burayı terk edip gittiler"

Evlat nöbetindeki anne Mevlüde Üçdağ da 1 Haziran 2015'ten bu yana haber alamadığı oğlu Ramazan Üçdağ için eyleme katıldığını söyledi. Oğlunu HDP'den almadan asla eyleminden vazgeçmeyeceğinin altını çizen Anne Üçdağ, "Ben oğlumu HDP'den almadan asla buradan gitmem. Biz haklı davamızın peşindeyiz, bakınız HDP kepenk kapatıp gitti. Haksızlıklarını anladılar ve burayı terk edip gittiler" diye konuştu.

"Oğlum gel, onlara kulak verme gel"

Oğlunu da çağrıda bulunan anne Üçdağ, "Oğlum gel, onlara kulak verme gel. Gel güvenlik güçlerimize teslim ol. Senin sağ olduğunu biliyorum. Onların attığı videolar ve yazılara inanmıyorum. Nereye kadar böyle yalanlar atacaklar terör bitecek. Ben terörün sonu gelene kadar da bu mücadelemden vazgeçmeyeceğim" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Evlat nöbetindeki aileler çocuklarını PKK'dan almakta kararlı
Evlat nöbetindeki aileler çocuklarını PKK'dan almakta kararlı
Evlat nöbetindeki aileler çocuklarını PKK'dan almakta kararlı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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