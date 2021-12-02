Evlat nöbetindeki aileler çocuklarını istiyor

DİYARBAKIR (İHA) - Çocuklarının terör örgütü Pkk mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 823. gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 823. gününde de sürüyor. Dağa kaçırılan oğlu Mehmet için İstanbul'dan Diyarbakır'a gelen anne İmmihan Nilifırka, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünde okuyan oğlunun PKK'nın siyasi uzantısı HDP'liler tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını söyledi. Acılı anne Nilifırka, "8 ay önce HDP bizleri görmemek için kepenkleri kapatıp buradan gitti. Biz çocuklarımızı HDP ve PKK'dan istiyoruz. Benim oğlum okuyordu 2 ayı kaldı, HDP oğlumu dağa kaçırdı, elindeki kalemi alıp kırdılar, gazeteci olacaktı, elinden kalemi aldılar silah verip dağa kaçırdılar perişan bir halde bıraktılar. Oğlumu dağda esir ettiler bizi de burada kendi kapılarında esir ettiler. PKK'nın siyasi uzantısı HDP burada bulunan bütün ailelerin çocuklarını getirinceye kadar biz buradan kalkmıyoruz, davamızda kararlıyız ve biz doğru adresteyiz. Ben oğlumu HDP'den istiyorum, Mehmet'imi ve buradaki ailelerin çocuğunu göndersinler. Oğlum beni görüyor ve duyuyorsa kaçıp teslim olmasını istiyorum. Oğlum gelmeden de ben buradan gitmem" diye konuştu. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet