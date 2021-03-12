Son dakika haberi... Evlat nöbetindeki aileler çocuklarını HDP'den istiyor
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Son dakika haberi... Evlat nöbetindeki aileler çocuklarını HDP'den istiyor

12.03.2021 11:00 | Son Güncelleme: 12.03.2021 11:19

Son dakika 3. sayfa haberi: Evlat nöbetindeki aileler çocuklarını HDP'den istiyor Acılı anne Hatice Levent: "Bizim çocuklarımızı götürdünüz, sizin çocuklarınızı götüren olsa acaba 1 dakika durabilir misiniz" Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı...

Evlat nöbetindeki aileler çocuklarını HDP'den istiyor

Acılı anne Hatice Levent:

"Bizim çocuklarımızı götürdünüz, sizin çocuklarınızı götüren olsa acaba 1 dakika durabilir misiniz"

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 557'nci gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 557'nci gününde de devam ediyor. Kütahya'dan Diyarbakır'a gelen Hatice Levent, Bitlis'te üniversite okuyan kızı Fadime'nin terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığını söyledi. HDP ve PKK'ya seslenen Hatice Levent, çocuklarını almadan eylemden ayrılmayacağını aktardı. Levent, "Bırakın çocuklarımızı, bizim çocuklarımızın üzerinden elinizi çekin. Biz çocuklarımızı çok özledik, 7'nci yılımıza bastık bizim çocuklarımızın ne suçu var. Bizim çocuklarımızı götürdünüz, sizin çocuklarınızı götüren olsa acaba 1 dakika durabilir misiniz? Ben çocuğumun anne deyişini, kokusunu özledim. Fadime'm eğer beni duyuyor veya görüyorsan, arkadaşlarının elinden tut hepiniz bir gelin. O pisliklerden çıkın, oralar sizin yeriniz değil, sizin yeriniz bizim yanımız kucağımız. Biz bu HDP binası önünde yıllardır çocuk özlemiyle yanıp bitiyoruz, HDP ve PKK'dan çocuklarımızı istiyoruz" dedi.

Son dakika haberi... Evlat nöbetindeki aileler çocuklarını HDP'den istiyor
Son dakika haberi... Evlat nöbetindeki aileler çocuklarını HDP'den istiyor
Son dakika haberi... Evlat nöbetindeki aileler çocuklarını HDP'den istiyor
Son dakika haberi... Evlat nöbetindeki aileler çocuklarını HDP'den istiyor
Son dakika haberi... Evlat nöbetindeki aileler çocuklarını HDP'den istiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT BAŞAL

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