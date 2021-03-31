Evlat nöbetindeki aileler, çocuklarına kavuşacakları günü bekliyor
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Evlat nöbetindeki aileler, çocuklarına kavuşacakları günü bekliyor

İhlas Haber Ajansı / SEDAT IRMAK - Haberler | 3. Sayfa

Evlat nöbetindeki aileler, çocuklarına kavuşacakları günü bekliyor Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin eylemi 575'inci gününe girdi.

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Evlat nöbetindeki aileler, çocuklarına kavuşacakları günü bekliyor

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin eylemi 575'inci gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelip HDP il binası önünde evlat nöbetine başlayan ailelerin eylemi 575'inci gününde de devam ediyor. Diyarbakır'ın Hani ilçesinde fırında çalışan oğlu Fatih Demir'in 2015 yılında terör örgütü mensupları tarafından dağa kaçırıldığını belirten baba Abdullah Demir, tek isteklerinin evlatları olduğunu ve bunun için eylemi sürdürdüklerini söyledi. HDP'nin olmaması durumunda PKK'nın da olmayacağını aktaran baba Demir, "Tek isteğimiz çocuklarımızdır. Biz çocuklarımızı istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz. Allah'ın izniyle de bu zafer bizim olacaktır. Oğluma da teslim olmasını istiyorum" dedi.

Evlat nöbetindeki aileler, çocuklarına kavuşacakları günü bekliyor
Evlat nöbetindeki aileler, çocuklarına kavuşacakları günü bekliyor
Evlat nöbetindeki aileler, çocuklarına kavuşacakları günü bekliyor
Evlat nöbetindeki aileler, çocuklarına kavuşacakları günü bekliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEDAT IRMAK

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