Evlat nöbetindeki aileler bayrama buruk giriyor
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Evlat nöbetindeki aileler bayrama buruk giriyor

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için yaklaşık 9 aydır HDP il binası önünde oturma eylemini sürdüren 134 aile, Ramazan Bayramı'na buruk giriyor.

Evlat nöbetindeki aileler bayrama buruk giriyor
23.05.2020 09:54 | Son Güncelleme: 23.05.2020 09:58

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için yaklaşık 9 aydır HDP il binası önünde oturma eylemini sürdüren 134 aile, Ramazan Bayramı'na buruk giriyor. En büyük bayramlarının evlatlarına kavuşacakları gün olduğu anlatan aileler, çocuklarına terör örgütünden kaçıp, güvenlik güçlerine teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen 134 aile, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde yaklaşık 9 ay önce başlattıkları oturma eylemini sürdürüyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasıyla girilecek Ramazan Bayramı'nı, evlat nöbetindeki aileler buruk karşılıyor. Terör örgütü PKK'nın kaçırdığı evlatlarından uzak bir bayram daha geçiren aileler, en büyük bayramlarının çocuklarına kavuşacağı gün olacağını söyledi.

'KEŞKE EVDE OLSAYDI, BAYRAMI HEP BİRLİKTE KUTLASAYDIK'Diyarbakır'da geçen yıl kaybolan oğlu Yusuf (17) için eylemini sürdüren Celil Bektaş, "Bu bayram bizim için buruk geçecek. Bize bayram yapmak haram oldu. Bayram süresince uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle eylemimizi evlerimizde sürdüreceğiz. Oğlumla geçiremediğim 3'üncü bayram oldu. Oğlum, 13 ay önce HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binasında çıkıp gitti. Bize bayram yok. Bu bayramda da bayram şekeri almayacağız. Keşke evde olsaydı bayramı hep birlikte kutlasaydık. İnşallah önümüzdeki bayrama kısmet olur. Oğlum beni duyuyorsa, gelsin bu hasret bitsin artık. Dayanacak gücümüz kalmadı. Oğluma kavuşmayana kadar bayramı kutlamayacağım. Yusuf'un ağabeyi bu bayramda kendisine bir şey alınmasını istemedi. Bunlar, bizi hem maddi hem manevi yıktılar" dedi.'BAYRAM NEDİR BİLMEYİZ ÇÜNKÜ ÇOCUKLARIMIZIN ÖZLEMİYLE YAŞIYORUZ'Diyarbakır'da 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttiği oğlu Özkan (19) için 9 Eylül günü oturma eylemine başlayan Süleyman Aydın, bayram kutlamalarını çocuklarının özlemi nedeniyle unuttuklarını söyledi. Aydın, şöyle konuştu: "HDP, 5 yıldır bize bayramı zehir etti. Bayram nedir bilmeyiz. Çünkü çocuklarımızın özlemiyle yaşıyoruz. Çocuğumu 5 yıl önce HDP il binasından dağa gönderdiler. Çocuklarımızdan haber alamadık. Yaşıyorlar mı, ölmüşler mi? Bilmiyoruz. Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olduğundan dolayı eylemimizi evimizde sürdüreceğiz. Çocuklarımızın yolunu evimizde de gözleyeceğiz."'OĞLUMDAN AYRI GEÇİRDİĞİM 10'UNCU BAYRAM OLDU'2015 yılında lise öğrencisiyken kaçırılan oğlu Baran (21) için Van'dan gelerek, oturma eylemini katılan Solmaz Örünç ise koronavirüse rağmen eylemlerini sürdürdüklerine dikkat çekerek, 10 bayramdır oğlu Baran'ı göremediğini söyledi. Örünç, "5 yıldır çocuğumu görmemişim. Oğlum Baran'dan ayrı geçirdim 10'uncu bayram oldu" diye konuştu.'EVLADIMIZ OLMADAN BAYRAMIMIZ DA OLMAZ'

Adana'nın Seyhan ilçesinden gelerek, 6 yıl önce 15 yaşındayken, dağa kaçırıldığını belirttiği oğlu Engin (20) için oturma eylemine katılan Kamile Küçükdağ, oğluna kavuşmadan eylemlerinden vazgeçmeyeceğini ifade etti. Küçükdağ, "Oğlum 6 yıl önce kaçırıldı. 11 bayramdır onsuz geçiriyorum. Benim bayramım yok. 6 yıldır gözyaşı döküyorum. Artık gözyaşlarım kalmadı. Gözümden kan fışkırıyor. 6 yıldır ne yaptığımı, nerede olduğumu bilmiyorum. Onlarda biraz Allah korkusu varsa çocuğumuzu getirsinler. Getirsinler ki biz de bayram yapalım. Evdeki 2 çocuğum neden bayramlık almadıklarını sorduklarında, onlara 'Engin geldikten sonra size bayramlık alacağım' dedim. Evladımız olmadan bayramımız da olmaz. Oğlum, sesimi duyuyorsa gelip teslim olmasını istiyorum" dedi. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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