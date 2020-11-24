Evlat nöbetindeki aileler Arınç'ın istifasını değerlendirdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun

Evlat nöbetindeki aileler Arınç'ın istifasını değerlendirdi

24.11.2020 20:43 | Son Güncelleme: 24.11.2020 21:05

- Evlat nöbetindeki aileler Arınç'ın istifasını değerlendirdi Baba Süleyman Aydın: "Arınç'ın istifası yetmez, şehit ve evlat nöbeti tutan ailelerden özür dilemesini bekliyoruz" HDP'li Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde tahliye edilmesine ilişkin sözler sarf eden Bülent Arınç'ın...

- Evlat nöbetindeki aileler Arınç'ın istifasını değerlendirdi

Baba Süleyman Aydın: "Arınç'ın istifası yetmez, şehit ve evlat nöbeti tutan ailelerden özür dilemesini bekliyoruz"

DİYARBAKIR - HDP'li Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde tahliye edilmesine ilişkin sözler sarf eden Bülent Arınç'ın Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa etti. Arınç'ın istifasını değerlendiren evlat nöbetindeki ailelerden Süleyman Aydın, "14-15 yaşındaki çocukları 'Devran' kitaplarıyla kandırıp dağa götürdüler. Arınç'ın istifası yetmez, şehit ve evlat nöbeti tutan ailelerden özür dilemesini bekliyoruz" dedi.

HDP'li Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde tahliye edilmesine ilişkin sözler sarf eden Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı YİK üyeliğinden istifa etti. Arınç'ın istifasını 449 gündür HDP il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerden Süleyman Aydın yorumladı. Aydın, bugün Bülent Arınç'ın istifasını duyduklarını, iyi ki istifa ettiğini söyledi. Aydın, "Biz evlat nöbeti tutan anneler, babalar ve şehit aileleri olarak bizi büyük bir şekilde sarsmıştı bu konuşmaları. Biz aileler olarak kendisini kınıyoruz. Bülent Arınç'a sesleniyorum, 6-8 Ekim olaylarında PKK'dan talimat alarak halkı sokağa döken Selahattin Demirtaş değil miydi? 53 kişinin ölümüne sebep olan Selahattin Demirtaş değil miydi? Biz kendisini nefretle kınıyoruz. Kendisine katılmıyoruz. Devletimizin en üst kademesinde görev yapan bir insana biz bunu yakıştırmıyoruz. İstifası asla yetmiyor tüm şehit ailelerinden, halktan ve evlat nöbeti tutan anne ve babalardan da özür dilemesini istiyoruz. Çünkü bu konuşmaları hepimizi derinden üzmüştür. Bizim evimizi zaten yıkan 'Devran' kitapları oldu. 14- 15 yaşındaki çocukları Devran kitaplarıyla kandırıp dağa götürdüler" diye konuştu.

Evlat nöbetindeki aileler Arınç'ın istifasını değerlendirdi
Evlat nöbetindeki aileler Arınç'ın istifasını değerlendirdi
Evlat nöbetindeki aileler Arınç'ın istifasını değerlendirdi
Evlat nöbetindeki aileler Arınç'ın istifasını değerlendirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN KILIÇ

İlgili Haberler

HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelerden Arınç'a tepki
HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelerden Arınç'a tepki
Arınç'ın istifasını duyuran İletişim Başkanlığı, 'Görevinden affını talep etti' ifadesini değiştirerek yeni paylaşım yaptı
Arınç'ın istifasını duyuran İletişim Başkanlığı, "Görevinden affını talep etti" ifadesini değiştirerek yeni paylaşım yaptı
Melih Gökçek'ten Arınç'ın istifası hakkında ilk yorum: Bence yetmez
Melih Gökçek'ten Arınç'ın istifası hakkında ilk yorum: Bence yetmez

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Bülent Turan Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sibel Can Fatih Artman Öykü Karayel Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Ersun Yanal Fatih Terim Samet Aybaba Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Medya İstifa Galatasaray Bülent Arınç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Evlat nöbetindeki aileler Arınç'ın istifasını değerlendirdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.11.2020 21:09:32. #1.15#
title