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Evlat nöbetindeki aileler 810 gündür çocukları için direniyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 810. gününde de devam ediyor.

DİYARBAKIR (İHA) - Çocuklarının terör örgütü Pkk mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 810. gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 810 gününde de sürüyor.

Evlat nöbetindeki aileler, çocuklarının fotoğrafıyla HDP il binası önünde kurdukları çadırda bekleyişini sürdürürken, oğlu Diyarbakır'da 6 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Güzide Demir, 3 yıldır evlat mücadelesi verdiğini ve oğlu Aziz gelinceye kadar eylemini sürdüreceğini söyledi. Oğlunun 6 yıl önce terör örgütü PKK yandaşları tarafından kandırılarak dağa götürüldüğünü belirten anne Demir, "Ben 6 yıldır oğlumdan haber alamıyorum. Aziz, oğlum sen neredeysen gel güvenlik güçlerimize teslim ol, ben seni çok özledim ve orası senin yerinde değil gel eve" dedi.

Sedat Irmak/ (İHA)

Evlat nöbetindeki aileler 810 gündür çocukları için direniyor

Evlat nöbetindeki aileler 810 gündür çocukları için direniyor

Evlat nöbetindeki aileler 810 gündür çocukları için direniyor

Evlat nöbetindeki aileler 810 gündür çocukları için direniyor

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