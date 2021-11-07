Evlat nöbetindeki aile sayısı 239'a yükseldi

Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını düşünerek HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı. Evlat nöbetinde Hacire Akar ile birlikte çocuklarına kavuşan aile sayısı 33 oldu.