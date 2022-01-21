Evlat nöbetindeki Adla anne de oğluna kavuşuyor

DİYARBAKIR'da HDP il binası önünde terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için nöbet tutan ailelerden Adla Yıldırım da bugün oğlu Mehmet Akif'e (31) kavuşuyor.

DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR'da HDP il binası önünde terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için nöbet tutan ailelerden Adla Yıldırım da bugün oğlu Mehmet Akif'e (31) kavuşuyor. Adla Yıldırım ile birlikte eyleme katılan ailelerden 34'ü evlatlarına kavuşmuş olacak.

Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırılmasının ardından 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar, oğluna kavuştu. Bunun üzerine çocukları örgüt tarafından kaçırılan aileler de HDP önünde nöbet tutmaya başladı. Her geçen gün artan aile sayısı, 254'e yükseldi. Bu ailelerden Hacire Akar ile birlikte 33'ü çocuklarına kavuştu.

Şırnak'ın Silopi ilçesi Habur Sınır Kapısı'na gelerek güvenlik güçlerine teslim olan Mehmet Akif Yıldırım'ın ailesiyle saat 16.00'da buluşması bekleniyor.