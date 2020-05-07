Evlat nöbetindeki acılı baba: "HDP'ye oy vererek kendi evimizi kendimiz yıktık"
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Evlat nöbetindeki acılı baba: "HDP'ye oy vererek kendi evimizi kendimiz yıktık"

Evlat nöbetindeki acılı baba:
07.05.2020 12:19 | Son Güncelleme: 07.05.2020 12:19

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 248'inci gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 248'inci gününde de devam ediyor. Yaklaşık 1 yıl önce çocuğu teröristler tarafından dağa kaçırılan acılı baba Celil Begdaş, "Biz HDP'ye oy vererek kendi elimizle kendi evimizi yıktık" dedi.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiası ile 3 Eylül 2019'de farklı illerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 248'inci gününe girdi. 4 çocuk babası Celil Begdaş, 5 Mayıs'ta 2019 yılında 17 yaşında dağa kaçırılan oğlu Yusuf'a kavuşma ümidiyle oturma eylemini kararlılıkla sürdürüyor. Oğlunun dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan baba Begdaş, oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını ve almadan gitmeyeceğini söyledi. 248 gündür HDP il binası önünde oturma eyleminde olduğunu aktaran baba Bgedaş, "Bizler burada oturan aileler olarak kendi evimizi kendi elimizle yıktık. Neden derseniz, biz HDP'ye oy vererek kendi elimizle kendi evimizi yıktık. Çünkü HDP aracılığı ile oğlum dağa kaçırıldı ve 1 yıldır kendisinden haber alamıyorum. Ben diğer ailelere de sesleniyorum. Gelsinler burada eylemimize destek versinler. Çünkü evladımızı HDP götürdü ve biz buradan almadan girmeyeceğiz" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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