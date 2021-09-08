Evlat nöbetindeki acılı annenin feryadı

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 737. gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 737. gününde de devam ediyor. Evlat nöbeti tutan anne Solmaz Övünç, "Üç yıldır çocuk çalan partinin önündeyiz" dedi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 737. gününde de sürüyor. Van'dan 6 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Baran için eyleme dahil olan anne Solmaz Övünç, oğluna çağrıda bulunarak geri gelmesini istediğini söyledi. Övünç, "3 yıldır çocuk çalan partinin önündeyiz, ne yaz ne kış ne de hastalık dinlemedik. Bizim çocukları versinler yeter artık nereye kadar bu ateş. Baran oğlum gel artık yeter, ciğerim ve kalbim yanıp tutuşuyor, sanki bir ateş içerisinde yanıyorum. Oğlum sesimi duyuyorsan gel adalete teslim ol. Orası senin yerin değil diyorlar ceza var, ceza yok seni kandırıyorlar. Bütün arkadaşlarını al gel, yeter artık bu hasret bitsin, biz burada gözyaşı döküyoruz, oğlum baranım gel yeter. Sen gelmez isen sütümü sana helal etmiyorum, gel artık yeter bu hasret bitsin" dedi.

(Murat Başal/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı