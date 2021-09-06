Evlat nöbetindeki acılı anne, HDP ve PKK'dan kızını istedi
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Evlat nöbetindeki acılı anne, HDP ve PKK'dan kızını istedi

Evlat nöbetindeki acılı anne, HDP ve PKK'dan kızını istedi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 735. gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 735. gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 735. gününde de sürüyor. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden 8 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan kızı Zübeyde Koç için oturma eyleminde olduğunu belirten anne Esmer Koç, evladına kavuşmak istediğini ve kızına kavuşmadan oturma eyleminden vazgeçmeyeceğini söyledi.

"KIZIMI DAĞA KAÇIRANLAR HAPİSTE"

Anne Koç, kızını dağa kaçıranlar hakkında şikayetçi olduğunu ifade ederek, "4 kişi şu an cezaevinde. Onlara da ağır hapis cezası verildi. Kızıma sesleniyorum, eğer beni duyuyorsa kaçsın, devletimize sığınsın, askerlerimize teslim olsun. Artık dayanamıyorum. 2 yıl geçti buradayım, bin yıl da geçse kızımı almadan buradan gitmeyeceğim. Kızımı istiyorum. HDP bütün çocuklarımızı getirsin" diye konuştu.

(Sedat Irmak/İHA)

Evlat nöbetindeki acılı anne, HDP ve PKK'dan kızını istedi
Evlat nöbetindeki acılı anne, HDP ve PKK'dan kızını istedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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