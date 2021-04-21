Evlat nöbetindeki acılı anne: "Benim oğlum nereden biliyor Suriye'ye gitmeyi"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Evlat nöbetindeki acılı anne: "Benim oğlum nereden biliyor Suriye'ye gitmeyi"

Evlat nöbetindeki acılı anne: 'Benim oğlum nereden biliyor Suriye'ye gitmeyi'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti eylemi 596'ncı gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti eylemi 596'ncı gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti sürüyor. Aileler Ramazan ayı nedeniyle parti binası önünde oruç tutarak eylemlerine kararlılıkla devam ediyor. Diyarbakır'da oğlu Aziz Demir 4 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Güzide Demir, evladının HDP tarafından dağa gönderildiğini söyledi. Anne Demir, "Oğlum için gelmişim, 1 buçuk yıldır mücadeleye devam ediyoruz, 1 buçuk yıl içinde bir sesi gelmedi bize. Oğlum Aziz neredeysen gel eve, gel güvenlik güçlerine teslim ol, orası senin yerin değil, HDP seni kandırıp götürdü, seni orada yandırdılar, benim oğlum nerEden biliyor Suriye'ye gitmeyi, götürdüler orada yaktılar yaraladılar, oğlum aziz eve gel" dedi. - DİYARBAKIR

Evlat nöbetindeki acılı anne: 'Benim oğlum nereden biliyor Suriye'ye gitmeyi'
Evlat nöbetindeki acılı anne: 'Benim oğlum nereden biliyor Suriye'ye gitmeyi'
Evlat nöbetindeki acılı anne: 'Benim oğlum nereden biliyor Suriye'ye gitmeyi'
Evlat nöbetindeki acılı anne: 'Benim oğlum nereden biliyor Suriye'ye gitmeyi'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İsveç Savunma Bakanı Hultqvist'ten terör örgütü YPG/PKK'ya destek Açıklaması
İsveç Savunma Bakanı Hultqvist'ten terör örgütü YPG/PKK'ya destek Açıklaması
20 yıl sonra keşke dememek için arıcılığa başladılar, şimdi siparişlere yetişemiyorlar
20 yıl sonra keşke dememek için arıcılığa başladılar, şimdi siparişlere yetişemiyorlar
Son dakika haberi: Diyarbakır'da sıcaklık 26 dereceyi gördü,, çocuklar Anzele suyunda serinledi
Son dakika haberi: Diyarbakır'da sıcaklık 26 dereceyi gördü,, çocuklar Anzele suyunda serinledi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Ziya Selçuk Vladimir Putin Yıldırım Akbulut Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise Müge Anlı Merve Dizdar İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Hakan Kutlu Gökhan Gönül Cüneyt Çakır Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Uefa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Evlat nöbetindeki acılı anne: "Benim oğlum nereden biliyor Suriye'ye gitmeyi" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 14:01:40. #1.16#

title