Evlat nöbetindeki abla: Yüzde 70 engelli kardeşimi kaçırdılar

DİYARBAKIR'da, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan 254 ailenin evlat nöbeti 876'ncı günde de devam ediyor.

DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR'da, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan 254 ailenin evlat nöbeti 876'ncı günde de devam ediyor. Engelli çocukları kaçırılan aileler adına açıklama yapan Ruken Canbey, kardeşi Muhammed'in de yüzde 70 engelli olduğunu söyleyerek, "Sürekli kansızlık problemi vardı kardeşimin. Kan takviyesi almadığında baygınlık geçiriyordu. Düzenli sağlıklı beslenmesi gerekiyordu. Buna rağmen onu bizden aldılar, kaçırdılar" dedi.

Diyarbakır'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen aileler, 3 Eylül 2019'dan itibaren HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutmaya başladı. 876 gündür sürdürülen nöbette Hacire Akar ile birlikte çocuklarına kavuşan aile sayısı, 34 oldu.

Esmer Koç, kızı Zübeyda'nın yüzde 40 işitme engelli olduğunu belirterek, "Kızımı tedavi ettirecektim. Onu kaçırdılar. Kızımı almadan buradan gitmeyeceğim" dedi.

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