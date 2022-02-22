Evlat nöbetindeki abla: Engelli kardeşimi almadan asla buradan kalkmayacağız

DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR HDP il binası önünde, 2015 yılında 15 yaşındayken dağa kaçırılan yüzde 70 engelli raporu bulunan kardeşi Muhammed için eylem yapan Ruken Canbey, çadırında PKK tarafından kaçırılan 10'a yakın hasta çocuğun ailesi olduğunu söyledi. Canbey, "Buradan kardeşime sesleniyorum; Evine, ailene geri dön, annen kalp hastası, kaç defa ameliyat oldu. Seni almadan asla buradan kalkmayacağız" dedi.

PKK tarafından kaçırılan oğlu Mehmet için HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı. 904 gündür süren eylemde Hacire Akar ile birlikte 34 aile çocuklarına kavuştu. 264 ailenin evlat nöbeti sürüyor.