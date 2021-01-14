Evlat nöbetindeki 500'üncü günde, aileler HDP il binası önüne çelenk bıraktı

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 188 ailenin eylemi 500'üncü gününe girdi. Aileler, HDP il binası önüne, üzerinde 'Evlatlarımızı HDP'den istiyoruz, kahrolsun PKK, işbirlikçi HDP' yazılı çelenk bıraktı. 2 yıl önce kaçırılan oğlu Mustafa için eşi Rauf ile evlat nöbetini sürdüren Ayşegül Biçer, "Bizim evlatlarımızın biz ağaç kadar değeri yok mu? Emin olsunlar 500 gün değil 500 bin sene de olsa PKK ve HDP'yi yerle bir etmeden, isimlerini yeryüzünden silmeden bu anneler ve babalar bu mücadeleyi sonlandırmayacaklar" dedi.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, 21 Ağustos 2019'da ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 20 OLDUHacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin-Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma ile en son Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin'in de teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 20 oldu.'PKK VE HDP'Yİ YERLE BİR ETMEDEN MÜCADELEYİ SONLANDIRMAYACAĞIZ'Diyarbakır'da 2 yıl önce 16 yaşındayken kaçırılan oğlu Mustafa için eşi Rauf ile oturma eylemini sürdüren kanser hastası Ayşegül Biçer, "Aileler burada feryat figan ederken bunu görmemezlikten gelen siyasi partiler HDP, CHP ve İYİ Parti. Biz anne değil miyiz? Bir ağaç için dünyaları yıkarlarken, bizim evlatlarımızın biz ağaç kadar değeri yok mu? Emin olsunlar 500 gün değil 500 bin sene de geçse PKK ve HDP'yi yerle bir etmeden, isimlerini yeryüzünden silmeden anneler ve babalar bu mücadeleyi sonlandırmayacaklar. Bu saatten sonra tamamen tüm mücadelemiz vatan ve bayrak içindir. Çünkü bizi anlamayan sözde Halkların Demokratik Partisi , Kürde en çok zulüm eden, inciten HDP'ye sesleniyorum; Sizde vicdan ve merhamet yok. Şunu iyi bilin ki anneler ve babalar zaferlere imza atacaklar. Buradan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, sivil toplum kuruluşlarına ve destek olan herkese teşekkür ederiz" diye konuştu.'MONTU VE KİMLİĞİ BURADA ÇIKTI'16 yaşındayken kaçırılan oğlu Yusuf için evlat nöbetini sürdüren Celil Bagdaş da, şunları söyledi: "Evlatlarımızı bizden aldılar. Yetmedi, ciğerimizi yaktılar. Bütün aileleri perişan ettiler. Benim oğlum HDP'den çıktı. Montu ve kimliği buradan çıktı. Ona rağmen inkar ettiler. Biz hastalık, yağmur ve çamur demeden evlatlarımızın peşindeyiz. Biz burada kazanacağız. Diyarbakır halkına sesleniyorum; Evlatlarınıza sahip çıkın. Gelin buraya, korkmayın. Ben korkmuyorum ölümden. Evladımı istiyorum. Bütün anneler ve babalar burada evlatlarını istiyor."Aileler, 3 Eylül 2019'dan beri sürdürdükleri ve 500'üncü giren oturma eylemi nedeniyle, HDP il binası önüne, üzerinde 'Evlatlarımızı HDP'den istiyoruz, kahrolsun PKK, işbirlikçi HDP' yazılı çelenk bıraktı. Türk bayraklarıyla il binası önünde yürüyen aileler, sık sık "Kahrol HDP" sloganı attı.

- Diyarbakır

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak EMEK