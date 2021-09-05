Evlat nöbetinde ailelerin direnişi devam ediyor
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Evlat nöbetinde ailelerin direnişi devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Evlat nöbetinde ailelerin direnişi devam ediyor Baba Necmettin Biçer: "Devletinize bağlılığınızı tekrar gösterin, güvenlik güçlerinize teslim olun" Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla ailelerin HDP Diyarbakır il başkanlığı önündeki evlat nöbeti 734.

Evlat nöbetinde ailelerin direnişi devam ediyor

Baba Necmettin Biçer:

"Devletinize bağlılığınızı tekrar gösterin, güvenlik güçlerinize teslim olun"

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla ailelerin HDP Diyarbakır il başkanlığı önündeki evlat nöbeti 734. gününde devam ediyor. Adana'da kaldıkları dönemde dağa kaçırılan kızı için evlat nöbetine katılan baba Necmettin Biçer, kızı Gülcan'a 'teslim ol' çağrısı yaptı.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 734. gününde de sürüyor. Adana'da kaldıkları dönemde götürülen kızı için evlat nöbetine katılan baba Necmettin Biçer, Van'dan geldiğini, kızı Gülcan Biçer için eyleme devam ettiğini ve 'teslim ol' çağrısı yaprak evladını beklediğini söyledi. Biçer, "3. yılımıza girdik, Diyarbakır HDP il binası önünde evlatlarımızı almadan ayrılmıyoruz. Dağda en son çocuk inmeyene kadar buradan ayrılmıyoruz. PKK'nın elinde dağda bulunan bütün çocuklara sesleniyorum, gelin çocuklar anne ve babalarınız il binası önünde sizi bekliyor. Gelin o yol sizin yolunuz değil, kendi ülkenizde devletinize bağlılığınızı tekrar gösterin, güvenlik güçlerinize teslim olun. Sizi orada korkutuyorlar, gelirseniz devlet size işkence ve ceza uygulayacak diye öyle bir şey yok. Çadırdan gelen 32 evlat anne ve babasının yanında" dedi.

Evlat nöbetinde ailelerin direnişi devam ediyor
Evlat nöbetinde ailelerin direnişi devam ediyor
Evlat nöbetinde ailelerin direnişi devam ediyor
Evlat nöbetinde ailelerin direnişi devam ediyor
Evlat nöbetinde ailelerin direnişi devam ediyor
Evlat nöbetinde ailelerin direnişi devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Başal

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