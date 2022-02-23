Evlat nöbetinde 35'inci buluşma (2) - Haberler
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Evlat nöbetinde 35'inci buluşma (2)

Demirören Haber Ajansı, Burak Emek - Güncel
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Evlat nöbetinde 35'inci buluşma (2)

SEVİNÇLERİNİ AİLELERLE PAYLAŞTILARTerör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğulları Ferdi Doğan (23) ile buluşan Doğan ailesi, HDP binası önünde evlat nöbeti tutan diğer ailelerle bir araya geldi.

SEVİNÇLERİNİ AİLELERLE PAYLAŞTILAR

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğulları Ferdi Doğan (23) ile buluşan Doğan ailesi, HDP binası önünde evlat nöbeti tutan diğer ailelerle bir araya geldi. Sevinçlerini paylaşan Adalet ve Abdussemet Doğan çifti, ailelerle birlikte 'Kürt- Türk kardeştir, HDP kalleştir' ve 'Kahrolsun HDP' sloganları attıktan sonra parti binası önünden ayrıldı.

Burak EMEK- Serdar SUNAR/ DİYARBAKIR,


Evlat nöbetinde 35'inci buluşma (2)

Evlat nöbetinde 35'inci buluşma (2)

Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Güncel

Halkların Demokratik Partisi, Terör, PKK, Güncel, Haberler

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