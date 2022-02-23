Evlat nöbetinde 35'inci buluşma

DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması amacıyla HDP binası önünde oturma eylemi yapan Doğan ailesi, jandarmanın ikna çabası sonucu Habur Sınır Kapısı'na gelerek, teslim olan oğulları Ferdi Doğan (23) ile buluştu. Evlat nöbetinde çocuklarına kavuşan aile sayısı, 35'e ulaştı.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen ikna çalışmaları sonucu PKK'dan kaçan 2 terör örgütü mensubu, Şırnak'ın Silopi ilçesinde bulunan Habur Sınır Kapısı'na gelerek güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 2015 ve 2020 yıllarında terör örgütüne katıldıkları, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Örgüt mensuplarından Ferdi Doğan, Diyarbakır'da HDP binası önünde devam eden evlat nöbeti eylemine katılan babası Abdussemet ve annesi Adalet Doğan ile buluşturulmak üzere Diyarbakır'a getirildi.