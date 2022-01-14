DİYARBAKIR (İHA) - Evlat nöbeti tutan baba Artık: "Orada kalmayın, devlet size sahip çıkacaktır"

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 866. gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 866. gününde de sürüyor.

İddiaya göre, Hatay'ın Antakya ilçesinde ikamet eden Erhan Artık, 2015 yılında işyerinden eve gittiği sırada bir daha kendisinden haber alınamadı. Evlat nöbeti sürdüren Aysel-Ekrem Artık çifti, evlatlarının PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığını ileri sürdü. Baba Ekrem Artık, oğlunun nerede olduğunu bilmediğini öne sürdü. Artık, "Sağ mı? Ölümü? Ne durumda hiç bilmiyorum. Annesiyle beraber katıldık, bizim hakkımızı kim verecek. Oğlum annen hastalandı, sen gittikten sonra bütün aile perişan oldu, orası size göre değil, çıkın gelin. Biz ekmek peşinde koşan insanlarız, sen aklı başında bir insansın orada ne işin var. Arkadaşlarınızla beraber devletinize ve askerinize sığının. Orada kalmayın devlet size sahip çıkacaktır" dedi.