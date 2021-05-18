Evlat nöbeti tutan baba, oğlunun dağa kaçırılmasının 2. yılında HDP önüne siyah çelenk bıraktı
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Evlat nöbeti tutan baba, oğlunun dağa kaçırılmasının 2. yılında HDP önüne siyah çelenk bıraktı

Evlat nöbeti tutan baba, oğlunun dağa kaçırılmasının 2. yılında HDP önüne siyah çelenk bıraktı
Anadolu Ajansı / Bestami Bodruk - Haberler | Güncel

Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan baba Celil Begdaş, oğlunun dağa kaçırılmasının 2. yılında HDP il binası önüne siyah çelenk bıraktı.

Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan baba Celil Begdaş, oğlunun dağa kaçırılmasının 2. yılında HDP il binası önüne siyah çelenk bıraktı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 624. gününde sürüyor.

Oturma eylemi yapan ailelerden baba Begdaş da Mayıs 2019'da dağa kaçırılan oğlu Yusuf'a kavuşma ümidiyle bekleyişine devam ediyor.

Begdaş, HDP'ye tepkisini partinin il binası önüne siyah çelenk bırakarak gösterdi.

Acılı baba Begdaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, dağa kaçırılan 17 yaşındaki oğluna kavuşuncaya kadar eylemine devam edeceğini söyledi.

"Oğlum Yusuf HDP il binasının ikinci katına gitti, bir daha çıkmadı." diyen Begdaş, annelere ve babalara yapılanın zulüm olduğunu ifade etti.

Begdaş, "Buradan kalkmayacağız. Annelerin çadırı zaferi kazanmıştır. Evlatlarımızı bu çadır sayesinde getirdik." dedi.

Oturma eyleminin ilk gününden beri kendilerine destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür eden Begdaş, aileler olarak tüm çocukları kurtarana kadar çadırdan ayrılmamak konusunda kararlı olduklarını kaydetti.

Begdaş'a desteklerini ileten anne Ayşegül Biçer de "Tüm dünya bilsin ki HDP olmadan PKK bir kuşu bile dağa götüremez." ifadesini kullandı.

Biçer, eylemlerini kararlılıkla sürdürdüklerini dile getirerek, "Hakkımız olan evlatlarımızı almadan bu mücadele bitmeyecek. Yusuflar, Mustafalar, Şeymalar, Özkanlar gitmesin diye biz burada mücadele ediyoruz. Evlatlarımızı dağdan indireceğiz. HDP ve PKK'nın gerçek yüzünü tüm dünya görecek." şeklinde konuştu.

Evlat nöbeti tutan baba, oğlunun dağa kaçırılmasının 2. yılında HDP önüne siyah çelenk bıraktı
Evlat nöbeti tutan baba, oğlunun dağa kaçırılmasının 2. yılında HDP önüne siyah çelenk bıraktı
Evlat nöbeti tutan baba, oğlunun dağa kaçırılmasının 2. yılında HDP önüne siyah çelenk bıraktı
Evlat nöbeti tutan baba, oğlunun dağa kaçırılmasının 2. yılında HDP önüne siyah çelenk bıraktı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bestami Bodruk

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