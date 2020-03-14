Evlat nöbeti tutan baba: Dünya koronavirüsle, biz PKK virüsüyle mücadele ediyoruz
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Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Laçin, PKK, Güncel

Evlat nöbeti tutan baba: Dünya koronavirüsle, biz PKK virüsüyle mücadele ediyoruz

DİYARBAKIR'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan kızı Gamze Laçin (27) için HDP il binası önünde oturma eylemi yaparken, sağlık sorunları nedeniyle yaşadığı İzmir'e dönmek zorunda kalan Mehmet Laçin, buradaki eylemine bugün de devam etti.

14.03.2020 16:51 | Son Güncelleme: 14.03.2020 16:51
Evlat nöbeti tutan baba: Dünya koronavirüsle, biz PKK virüsüyle mücadele ediyoruz

DİYARBAKIR'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan kızı Gamze Laçin (27) için HDP il binası önünde oturma eylemi yaparken, sağlık sorunları nedeniyle yaşadığı İzmir'e dönmek zorunda kalan Mehmet Laçin, buradaki eylemine bugün de devam etti. HDP İzmir il binası önünde üzerine astığı Türk bayrağı ve kızının fotoğrafıyla nöbet tutan Laçin, "Şu anda çok acı şekilde dünyayı koronavirüs sardı. Dünya bununla mücadele ediyor. Biz aileler ise bu virüs ile mücadele ediyoruz" dedi.

Diyarbakır'da çocukları kaçırılan ailelerin başlattığı oturma eylemine katılan, ancak 'bypass' ameliyatı olmak için yaşadığı İzmir'e dönen Mehmet Laçin, burada HDP İzmir il binası önünde aralıklarla sürdürdüğü eylemine, bugün de devam etti. Laçin, üzerine astığı Türk bayrağıyla nöbet tutarken, polisler de güvenlik önlemi aldı. Laçin ayrıca kızı Gamze'nin çerçevelettiği fotoğrafını da kucağında taşıdı.Kocaeli'de, boşandığı eşiyle birlikte yaşayan kızı Gamze'nin, 2011 yılında önce İstanbul'a geçtiğini ve HDP İl binasında eğitim aldığını söyleyen Laçin, ardından da Diyarbakır'a gittiğini anlatı. Kızı Gamze'nin, buradan da HDP il binasında kandırılıp dağa götürüldüğünü öne süren Mehmet Laçin, "Kızım 9 senedir yok. Ama 37 senedir PKK, HDP gözetimi altında bizi bu hale getirdi. HDP virüsü bize bulaştı. Şu anda çok acı şekilde dünyayı koronavirüs sardı. Dünya bununla mücadele ediyor. Biz aileler olarak bu virüs ile mücadele ediyoruz" dedi.'ÇOCUKLARIMIZI ALMADAN HDP KAPISINDAN KALKMAYACAĞIZ'Çocukları dağa kaçırılan ailelerin büyük acı çektiğini söyleyen Laçin, oturma eylemlerine aralıksız devam edeceklerini ifade etti. Mehmet Laçin, "Biz çocuklarımızı almadan HDP'nin kapısından kalkmayacağız. İzmir, İstanbul, Ankara, Diyarbakır ve daha pek çok yerde HDP'nin kapısından ayrılmayacağız, kararlıyız" diye konuştu.Çocuklarının HDP tarafından toplanarak eğitimden geçirildiğini söyleyen Laçin, şöyle devam etti:

"HDP tarafından eğitim yaptırıldı, beyinleri yıkandı. Bunların yeri Diyarbakır HDP il binasıdır. Bu çocukları da onlar götürdü. Çünkü bizi ne PKK tanır, ne biz onu tanırız. Bana parti yetkililerinden gelen olmadı. Ama beklerim. Onlara çağrım var. Bir vekil gelsin, ben kızımın nasıl HDP tarafından alındığını ispatlarım. Bizim çocuklarımızı dağa kaçırmışlar. Beyinlerini yıkamışlar. Bunların davası Kürt davası değil. Bunların davası cep doldurma davasıdır."


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Kaynak: DHA

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Manşet

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