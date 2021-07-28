Evlat nöbeti tutan Ayşegül Biçer'in oğlu, PKK'dan kaçarak teslim oldu

Diyarbakır'da çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin evlat nöbeti sürerken, eyleme başlamadan 10 ay önce oğlu Mustafa 17 yaşındayken dağa kaçırılan anne Ayşegül Biçer, oğlunun teslim olduğu haberini alınca mutluluktan baygınlık geçirdi.

Diyarbakır'da çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin evlat nöbeti sürerken, eyleme başlamadan 10 ay önce oğlu Mustafa 17 yaşındayken dağa kaçırılan anne Ayşegül Biçer, oğlunun teslim olduğu haberini alınca mutluluktan baygınlık geçirdi. İhlas Haber Ajansına (İHA) konuşan anne Biçer, oğlunun teslim olması için mücadele verdiğini ve bu mücadelenin sonunda oğluna kavuşacağı için çok mutlu olduğunu anlattı.

Diyarbakır'da oturan anne Ayşegül Biçer, oğlu Mustafa (17) için 3 Eylül Salı günü HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Oğlunun HDP aracılığıyla kandırıldığını kaydeden kanser hastası Ayşegül Biçer, oğluna kavuşacağının mutluluğunu yaşıyor.

3 Eylül 2019'da HDP Diyarbakır il binası önüne gelen anne Ayşegül, baba Rauf Biçer çocukları Mustafa'nın terör örgütü tarafından 17 Kasım 2018 Cumartesi sabah saat 06.00 sularında zorla dağa kaçırıldığını ve bunun için oturma eyleme başladıklarını anlatmışlardı. 2 yıla yakındır evlat nöbetinde olan anne, oğlu Mustafa'nın terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyunca mutluluktan baygınlık geçirdi. Telefonla annesini arayan Mustafa, PKK'dan kaçtığını ve en kısa sürede kavuşacaklarını anlattı.

Oğlunun telefon konuşmasının ardından İhlas Haber Ajansına konuşan anne Ayşegül Biçer, oğlunun teslim olmasından dolayı çok büyük mutlu olduğunu söyledi. Anne Biçer, tek bir teröristin dağda ininceye kadar mücadelelerini sürdüreceğini belirterek, çocukları terör örgütü tarafından zorla dağa kaçırılan ailelere çadıra gelip çocuklarını istemesi için çağrıda bulundu.

(Murat Başal - Sedat Irmak/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı