Evlat nöbeti tutan Ayşegül Biçer'in oğlu, PKK'dan kaçarak teslim oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Evlat nöbeti tutan Ayşegül Biçer'in oğlu, PKK'dan kaçarak teslim oldu

Evlat nöbeti tutan Ayşegül Biçer'in oğlu, PKK'dan kaçarak teslim oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Diyarbakır'da çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin evlat nöbeti sürerken, eyleme başlamadan 10 ay önce oğlu Mustafa 17 yaşındayken dağa kaçırılan anne Ayşegül Biçer, oğlunun teslim olduğu haberini alınca mutluluktan baygınlık geçirdi.

Diyarbakır'da çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin evlat nöbeti sürerken, eyleme başlamadan 10 ay önce oğlu Mustafa 17 yaşındayken dağa kaçırılan anne Ayşegül Biçer, oğlunun teslim olduğu haberini alınca mutluluktan baygınlık geçirdi. İhlas Haber Ajansına (İHA) konuşan anne Biçer, oğlunun teslim olması için mücadele verdiğini ve bu mücadelenin sonunda oğluna kavuşacağı için çok mutlu olduğunu anlattı.

Diyarbakır'da oturan anne Ayşegül Biçer, oğlu Mustafa (17) için 3 Eylül Salı günü HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Oğlunun HDP aracılığıyla kandırıldığını kaydeden kanser hastası Ayşegül Biçer, oğluna kavuşacağının mutluluğunu yaşıyor.

3 Eylül 2019'da HDP Diyarbakır il binası önüne gelen anne Ayşegül, baba Rauf Biçer çocukları Mustafa'nın terör örgütü tarafından 17 Kasım 2018 Cumartesi sabah saat 06.00 sularında zorla dağa kaçırıldığını ve bunun için oturma eyleme başladıklarını anlatmışlardı. 2 yıla yakındır evlat nöbetinde olan anne, oğlu Mustafa'nın terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyunca mutluluktan baygınlık geçirdi. Telefonla annesini arayan Mustafa, PKK'dan kaçtığını ve en kısa sürede kavuşacaklarını anlattı.

Oğlunun telefon konuşmasının ardından İhlas Haber Ajansına konuşan anne Ayşegül Biçer, oğlunun teslim olmasından dolayı çok büyük mutlu olduğunu söyledi. Anne Biçer, tek bir teröristin dağda ininceye kadar mücadelelerini sürdüreceğini belirterek, çocukları terör örgütü tarafından zorla dağa kaçırılan ailelere çadıra gelip çocuklarını istemesi için çağrıda bulundu.

(Murat Başal - Sedat Irmak/İHA)

Evlat nöbeti tutan Ayşegül Biçer'in oğlu, PKK'dan kaçarak teslim oldu
Evlat nöbeti tutan Ayşegül Biçer'in oğlu, PKK'dan kaçarak teslim oldu
Evlat nöbeti tutan Ayşegül Biçer'in oğlu, PKK'dan kaçarak teslim oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Terör örgütünden kaçan terörist itiraf etti: Hamile kalan kadın teröristler kürtaja zorlanıyor
Terör örgütünden kaçan terörist itiraf etti: Hamile kalan kadın teröristler kürtaja zorlanıyor
Her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı üç büyükşehirde de arttı
Her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı üç büyükşehirde de arttı
ByLock'un lisans sahibi Keynes, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak örgütle ilgili bilgi verdi
ByLock'un lisans sahibi Keynes, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak örgütle ilgili bilgi verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar İlham Aliyev Süleyman Soylu Abdurrahman Bulut Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Prens Harry Şeyma Subaşı Mehmet Ali Erbil
Spor Can Bartu Fatih Terim Burak Elmas Serdar Aziz Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Evlat nöbeti tutan Ayşegül Biçer'in oğlu, PKK'dan kaçarak teslim oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 16:30:55. #1.14#

title