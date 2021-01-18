Evlat nöbeti tutan aileler HDP İzmir İl Başkanlığına siyah çelenk bıraktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Evlat nöbeti tutan aileler HDP İzmir İl Başkanlığına siyah çelenk bıraktı

18.01.2021 14:43 | Son Güncelleme: 18.01.2021 15:40

Çocuklarının dağa kaçırılmasından sorumlu tuttukları HDP'nin İzmir İl Başkanlığı önünde "evlat nöbeti"ni sürdüren üç aile, parti binasının girişine siyah çelenk bıraktı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından sorumlu tuttukları HDP'nin İzmir İl Başkanlığı önünde "evlat nöbeti"ni sürdüren üç aile, parti binasının girişine siyah çelenk bıraktı.

Terör örgütü PKK tarafından 9 yıl önce kızı dağa kaçırılan Mehmet Laçin, gazetecilere, Diyarbakır'da Hacer annenin yürekli tavrından cesaret alarak HDP önünde mücadeleye başladığını söyledi.

Çocuğunu geri istediğini belirten Laçin, "Benim sloganım şudur, '83 milyon Türk Kürt kardeştir, HDP kalleştir.' 38 yıl oldu yeter. Vicdan yok bunlarda. Bunlarda vatan sevgisi yok. Halkın Demokrasi Partisi yazmışlar, üzülüyorum. Halkın Demokrasi Partisi değil, halkın çocuklarını dağa kaçıran partisidir, açık ve net ortadadır. Halkın Demokrasi Partisi ise ben halkım, nerede benim çocuğum?" ifadelerini kullandı.

Laçin, yıllardır canlarının yandığını, bu nedenle evladına kavuşacağı güne kadar nöbete devam edeceğini dile getirdi.

Evlat nöbetinin, Diyarbakır dahil, 505'inci gününde olduğunu hatırlatan Laçin, "Bunlar istediği kadar beni tehdit etsinler. İzmir İl Başkanlığı önünde de 332 gündür nöbetteyim. Ben bunlara defalarca çağrıda bulundum. Bana bir hesap sorun? Gelin benimle muhatap olun. Deyin ki senin bizim kapımızda ne işin var veya beni şikayet edin ama yok..." dedi.

Laçin ve evlat nöbeti tutan Yasin Dülge ile Muhabbet Alemdağ, açıklamanın ardından HDP binasına siyah çelenk koydu.

Evlat nöbeti tutan aileler HDP İzmir İl Başkanlığına siyah çelenk bıraktı
Evlat nöbeti tutan aileler HDP İzmir İl Başkanlığına siyah çelenk bıraktı
Evlat nöbeti tutan aileler HDP İzmir İl Başkanlığına siyah çelenk bıraktı
Evlat nöbeti tutan aileler HDP İzmir İl Başkanlığına siyah çelenk bıraktı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Hulusi Akar Nikol Paşinyan Süleyman Soylu
Magazin Bülent Ersoy Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Demet Özdemir
Spor Ersun Yanal Gökhan Gönül İsmail Kartal Sergen Yalçın Josef De Souza
Tüm Haberler Kar Kaza Mesut Özil Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Evlat nöbeti tutan aileler HDP İzmir İl Başkanlığına siyah çelenk bıraktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.1.2021 15:40:10. #1.14#
title