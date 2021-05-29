Evlat nöbeti kısıtlamaya rağmen devam ediyor
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Evlat nöbeti kısıtlamaya rağmen devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / Sedat Irmak - Haberler | 3. Sayfa

Evlat nöbeti kısıtlamaya rağmen devam ediyor Aileler, çocuklarını PKK'dan almadan eylemine son vermeyeceklerini aktardı Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi yapan aileler, İçişleri Bakanlığınca korona...

Evlat nöbeti kısıtlamaya rağmen devam ediyor

Aileler, çocuklarını PKK'dan almadan eylemine son vermeyeceklerini aktardı

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi yapan aileler, İçişleri Bakanlığınca korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile nöbetlerine kaldıkları otelde devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle otelde sürüyor. Kısıtlamalardan dolayı HDP Diyarbakır il binası önüne gidemeyen ve kaldıkları otelde bekleyişlerini sürdüren ailelerden baba Necmettin Biçer, Van'dan geldiğini, Gülcan Biçer'in babası olduğunu söyledi.

"Ben buradan kızımı almadan gitmeyeceğim"

Kısıtlamadan kaynaklı kaldıkları otelin evlat nöbetin sürdürdüklerini ve kızına teslim olması için çağrıda bulunduğunu belirten baba Biçer, "635 gündür HDP il binası önünde eylemimizi sürdürüyoruz. Kısıtlamadan dolayı kaldığımız otelin bahçesinde eylemimize devam ediyoruz. Toplamda 226 aile bulunmakta ve bu eylemimiz kararlı bir şekilde sürüyor. Buradan da bütün çocuklar gelene kadar duracağız. Kızımı almak için buraya geldim. Ben buradan kızımı almadan gitmeyeceğim. Kızıma sesleniyorum, kızım ne olursa olsun gel. Devletin güvenlik güçlerine teslim ol. Kızımla birlikte olan diğer çocuklara da sesleniyorum gelin teslim olun" diye konuştu.

Evlat nöbeti kısıtlamaya rağmen devam ediyor
Evlat nöbeti kısıtlamaya rağmen devam ediyor
Evlat nöbeti kısıtlamaya rağmen devam ediyor
Evlat nöbeti kısıtlamaya rağmen devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sedat Irmak

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