Evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor, gelen çocuklarla umut büyüyor
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Evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor, gelen çocuklarla umut büyüyor

Evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor, gelen çocuklarla umut büyüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 678 gündür devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 678 gündür devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti korona virüse rağmen 678 gündür sürüyor. Hakkari'de 10 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Emircan için eylem yapan anne Nihal Çiftçi, evladından bugüne kadar hiç haber alamadığını söyledi. Çiftçi, "Oğlum 2012 yılında 10 yıl etti HDP, PKK tarafından dağa kaçırıldı. Oğlum ne olur evine dön. Bu gelen bayram ile tam 20. bayram sensiz geçiriyorum ve hiçbir şekilde bayram kutlayamıyorum. Ne olur bana bu acıyı yaşatma, gel güvenlik güçlerine teslim ol. Gelenler oluyor, onların sevincini görünce umut oluyor, o umudu bana da yaşat. Eğer yaşıyorsan, sesimi duyuyorsan bu acılardan kurtar. Hiç mi özlemedin beni, sen kendini oraya yakıştırıyor musun, ben seni oraya yakıştırmıyorum. Amerika'ya piyon olma, gel kendi devletine teslim ol" dedi. - DİYARBAKIR

Evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor, gelen çocuklarla umut büyüyor
Evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor, gelen çocuklarla umut büyüyor
Evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor, gelen çocuklarla umut büyüyor
Evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor, gelen çocuklarla umut büyüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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