Evlat nöbeti direnişine yüreği yanık bir aile daha katıldı - Haberler
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Evlat nöbeti direnişine yüreği yanık bir aile daha katıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Diyarbakır'da çocukları PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, HDP il başkanlığı önündeki nöbetine 802'nci gününde de devam ediyor.

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'da çocukları Pkk tarafından dağa kaçırılan aileler, HDP il başkanlığı önündeki nöbetine 802'nci gününde de devam ediyor. Ailelerin direnişine bir aile daha katıldı.

Diyarbakır'da çocukları PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, HDP il başkanlığı önündeki nöbetine 802'nci gününde de devam ediyor. Direnişe katılan yüreği yanık 242. aile evladını HDP'den istedi. Tekirdağ'dan evladı için direnişe katıldığını belirten Cemaleddin Öngören, 23 yaşında iken 2013 yılında Dicle Üniversitesi Kamu Yönetimi son sınıf öğrencisi oğlu Celal'in seminere gideceği vaadiyle dağa götürüldüğünü iddia etti. Baba Öngören, "Bu eyleme yeni katıldım, 2013'te çözüm sürecinde çocuğum burada öğrenci iken seminer var diye Kerkük'e götürüldü, daha sonra PKK'ya teslim ettiler bunu HDP yaptı. Ben 2. çocuğumu da trafik kazasında kaybettim, annesinin durumu da iyi değil, onun yerine ben geldim, keşke beraber gelseydik. Geldim bu aileye katıldım, bundan sonra da bu ailelerle beraber yan yanayım. O çocuğu HDP götürdü onu alana kadar da buradayım" dedi.

(Murat Başal-İHA)

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