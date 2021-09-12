Evlat nöbeti devam ediyor, aileler direniyor

Yüreği yanık baba Celil Begdaş:

"Teslim olan çocuklar zorla tutulduğunu söylüyor"

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü Pkk mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 741. gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 741. gününde de sürüyor. Diyarbakır'da oturan inşaat işçisi Celil Begdaş, 2019 yılı Ramazan ayının ilk günü olan 5 Mayıs'ta ortadan kaybolan oğlu Yusuf'un HDP'liler aracılığıyla dağa kaçırıldığını ve montu ile kimliğinin HDP il binası içerisinde çıktığını iddia etti. Begdaş, "Şimdiye kadar hep kendi iradesiyle gittiğini söylediler, yalandır. Gelen çocuklar diyor ki zorla tutuluyor ve kaçamıyor. Çocuklar gelmek istiyorlar kaçamıyorlar hani kendi gönül rızalarıyla gitmiştiler, madem kendi rızalarıyla gitmişler bu ailelere telefon açsınlar, oradan da haber alamıyoruz. Kimse çocuğunun nerede olduğunu bilmiyor, HDP diyordu ki kendi rızasıyla gitmeyenleri orada tutmayacağız, çocuklarımızı zorla tutuyorlar. Çocuklara sesleniyorum eğer kaçabiliyorsanız kaçın. Gelip anne ve babanızın kucağına, anne ve babanız burada perişan oldu. Ceza yok bir şey yok, herkes anne ve babasının kucağına gidiyor, artık dayanacak gücümüz kalmadı. Yağmur, çamur hastalık demeden hep burada kaldık, evlatlarımız gelmeyene kadar buradan kalkmayacağız" dedi.