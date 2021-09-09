Evlat nöbeti devam ediyor, aileler direniyor

Evlat nöbeti devam ediyor, aileler direniyor Yüreği yanık annelerden Güzide Demir: "Yetim oğlumu HDP kandırıp götürdü bir daha gelmedi" Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 738.

Evlat nöbeti devam ediyor, aileler direniyor

Yüreği yanık annelerden Güzide Demir: "Yetim oğlumu HDP kandırıp götürdü bir daha gelmedi"

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 738. gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 738. gününde de sürüyor. Diyarbakır'dan oğlu 4 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Güzide Demir oğlu Aziz için nöbete devam ettiğini kaydetti. Demir, "Ne hastalık, yağmur, çamur, kar dedik burada oturuyoruz. Çocuklarımız gelmeden bu eylemi bırakmayacağız. Oğlumu versinler, ne istediler oğlumdan yetim idi, HDP kandırıp götürdü bir daha gelmedi. Ben oğlumu istiyorum, yeter bu hasret, Aziz oğlum neredeysen dön gel evine. Gelip güvenlik güçlerine teslim ol, seni çok özledik orası senin yerin değil. Ben hem annen hem de baban idim neden bana bunu yaptın gel evine oğlum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Başal