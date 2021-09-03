Evlat nöbeti 3'üncü yılında (2)
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Evlat nöbeti 3'üncü yılında (2)

Evlat nöbeti 3'üncü yılında (2)
Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Haberler | Güncel

DOĞU PERİNÇEK, AİLELERİ ZİYARET ETTİHDP il binası önünde eylemlerinin 3'üncü yılına giren aileleri, Mardin, Batman, Siirt ve Hakkari'den gelen vatandaşlar ziyaret etti.

DOĞU PERİNÇEK, AİLELERİ ZİYARET ETTİ

HDP il binası önünde eylemlerinin 3'üncü yılına giren aileleri, Mardin, Batman, Siirt ve Hakkari'den gelen vatandaşlar ziyaret etti. Ziyaret sırasında çadırda anne ve babalar duygusal anlar yaşadı. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Vatan Partisi MKK üyesi Şule Perinçek, Vatan Partisi Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı ve partililer de ailelere ziyarette bulundu.

FOTOGRAFLI


Evlat nöbeti 3'üncü yılında (2)
Evlat nöbeti 3'üncü yılında (2)
Evlat nöbeti 3'üncü yılında (2)
Evlat nöbeti 3'üncü yılında (2)
Evlat nöbeti 3'üncü yılında (2)
Evlat nöbeti 3'üncü yılında (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Emek

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