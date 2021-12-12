DİYARBAKIR (İHA) - Evlat nöbeti 833'üncü gününde devam ediyor

DİYARBAKIR - Çocukları terör örgütü Pkk tarafından zorla dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki evlat nöbeti 833'üncü gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 833'üncü gününe girdi. 3 yıl önce 23 yaşındaki kardeşi Özgür Ödümlü'ün Irak bölgesine kaçırıldığını belirten abla Özgül Canlı, aylardır kardeşini beklediğini söyledi.

Ordu'dan kardeşi için geldiğini, annesiyle beraber nöbette olduklarını ifade eden abla Canlı, "Çocuklar için bekliyoruz. Bütün çocuklara buradan sesleniyorum gelin, devletimize sığının. Şuana kadar gelenlerin hiçbiri cezaevine girmedi, hepsi ailelerine teslim edildi. Kardeşime sesleniyorum, gel seni bekliyoruz. Sen gelmeden hiçbir yere gitmeyeceğiz. Gerekirse 3 yıl değil, 3 bin yıl bile olsa burada seni bekleyeceğiz. Dün tam 3 yıl etti, sana hasretiz. Kaçın gelin, sizin yeriniz orası değil" dedi.