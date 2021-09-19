Evlat hasreti çeken baba Demir: "Kardeşi kardeşe vurdurtuyorlar"

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü Pkk mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 749'uncu gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 749'uncu gününe girdi. Diyarbakır'ın Hani ilçesinde fırında çalışan oğlu Fatih Demir'in 2015 yılında terör örgütü mensupları tarafından dağa kaçırıldığını belirten baba Abdullah Demir, evladına seslenerek teslim olması çağrısında bulundu. Demir, "Bu zalim HDP nereye giderse arkasındayız, buradaki Kandil'i kapatıp gittiler, Allah'ın izniyle sonuna kadar arkalarındayız. Biz çocuklarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz. Bunlar iyi bilsinler ki fare deliğine girseler de peşlerini bırakmayacağız. Onları başı boş bırakmayacağız, bizim canımızı yaktılar, elimizden gelene kadar biz de onların canını yakacağız ve sonuna kadar devam edeceğiz bunu bilsinler. Benim oğlum bugün kime askerlik yapıyor, kardeşi kardeşe vurduruyorlar. Bunlar çocuklarımızı PKK'ya teslim etti, PKK alıp Amerika'ya askerlik yaptırıyor. Oğlum kaç gel sizi kandırıyorlar, Türkiye'ye dönerseniz hapiste çürürsünüz diyorlar, bak 32 arkadaşın geldi kelepçe vurulmadan anne ve baba teslim edildi" dedi.