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Evlat hasreti çeken baba Demir'den oğluna çağrı

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Evlat hasreti çeken baba Demir'den oğluna çağrı

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 805. gününde de devam ediyor.

DİYARBAKIR (İHA) - Çocuklarının terör örgütü Pkk mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 805. gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 805. gününe girdi. Diyarbakır'ın Hani ilçesinde fırında çalışan oğlu Fatih Demir'in 2015 yılında terör örgütü mensupları tarafından dağa kaçırıldığını belirten baba Abdullah Demir, evladına seslenerek teslim olması çağrısında bulundu. Baba Demir, "Oğlum kaç gel sizi kandırıyorlar, Türkiye'ye dönerseniz hapiste çürürsünüz diyorlar. Bak birçok arkadaşın geldi, kelepçe vurulmadan anne ve babasına teslim edildi. Sen de kaç gel teslim ol. Sen gelmeden ben buradan gitmem" dedi.

(Sedat Irmak/İHA)

Evlat hasreti çeken baba Demir'den oğluna çağrı

Evlat hasreti çeken baba Demir'den oğluna çağrı

Evlat hasreti çeken baba Demir'den oğluna çağrı

Evlat hasreti çeken baba Demir'den oğluna çağrı

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