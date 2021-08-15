Evlat hasreti çeken annelerin eylemi 713'üncü gününde
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Evlat hasreti çeken annelerin eylemi 713'üncü gününde

Evlat hasreti çeken annelerin eylemi 713'üncü gününde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 713'üncü gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 713'üncü gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti korona virüse rağmen 713. gününde de devam ediyor. Van Gürpınar'dan gelen Yusuf Erdinç, İstanbul'da 2015 yılında hukuk bölümü öğrencisiyken iddiaya göre kandırılarak dağa götürülen oğlu Mikail Erdinç için evlat nöbetinde eyleme devam ediyor. Evladını almadan eyleme son vermeyeceğini kaydeden baba Erdinç, 'teslim ol' çağrısı yaptı. Erdinç, "HDP oğlumu kaçırdı, ondan başkası kaçıramaz, ben buradan oğlumu çağırıyorum sen okumuş bir adamsın orası senin yerin değil bırak gel. 2 yıldır buradayım 200 senede geçse ben burayı terk etmeyeceğim. Burada ölürüm ama terk etmem, bırak gel seni korkutuyorlar ceza ve işkence yok sizi kandırıyorlar. Şimdiye kadar gelen hepsi kendi evine gittiler ceza falan yemediler. Eğer gelirsen yine senin arkandayım, hakkımı sana helal ederim. Gelmez isen hakkımı sana helal etmiyorum, kurban olayım bırak gel senin yerin Türkiye Cumhuriyetidir" dedi. - DİYARBAKIR

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Evlat hasreti çeken annelerin eylemi 713'üncü gününde
Evlat hasreti çeken annelerin eylemi 713'üncü gününde
Evlat hasreti çeken annelerin eylemi 713'üncü gününde
Evlat hasreti çeken annelerin eylemi 713'üncü gününde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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