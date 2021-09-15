Evlat hasreti çeken anne Nilifırka: 'Elinden kalemi, mesleğini, geleceğini aldılar' - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Evlat hasreti çeken anne Nilifırka: "Elinden kalemi, mesleğini, geleceğini aldılar"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Evlat hasreti çeken anne Nilifırka:

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 745. gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü Pkk mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 745. gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 745. gününde de sürüyor. Dağa kaçırılan oğlu Mehmet için İstanbul'dan Diyarbakır'a gelen anne İmmihan Nilifırka, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünde okuyan oğlunun PKK'nın siyasi uzantısı HDP'liler tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını söyledi. Nilifırka, "2 yıl bitti 3. ile girdik, biz çocuklarımızı HDP ve PKK'dan istiyoruz. Benim oğlum okuyordu 2 ayı kaldı, HDP oğlumu dağa kaçırdı, elindeki kalemi alıp kırdılar, gazeteci olacaktı, elinden mikrofonu, mesleği ve geleceğini aldılar. Dağa kaçırdılar perişan bir halde bıraktılar, Rabbim bu yavrularımızın hakkını HDP'ye bırakmasın. Ben oğlumu HDP'den istiyorum, Mehmet'imi ve buradaki ailelerin çocuğunu göndersinler. Dağda tek çocuk kalmayana kadar burada kalkmayacağız" dedi.

(Murat Başal/İHA)

Evlat hasreti çeken anne Nilifırka: Elinden kalemi, mesleğini, geleceğini aldılar

Evlat hasreti çeken anne Nilifırka: Elinden kalemi, mesleğini, geleceğini aldılar

Evlat hasreti çeken anne Nilifırka: Elinden kalemi, mesleğini, geleceğini aldılar

Evlat hasreti çeken anne Nilifırka: Elinden kalemi, mesleğini, geleceğini aldılar

Evlat hasreti çeken anne Nilifırka: Elinden kalemi, mesleğini, geleceğini aldılar

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberi... Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

 Son Dakika! 1 milyon TL ödülle turuncu kategoride aranan Diljin Mariya Dersim kod adlı PKK'lı terörist öldürüldü

Son Dakika! 1 milyon TL ödülle turuncu kategoride aranan Diljin Mariya Dersim kod adlı PKK'lı terörist öldürüldü

 FETÖ soruşturmasında Ankara merkezli 43 ilde 143 gözaltı kararı

FETÖ soruşturmasında Ankara merkezli 43 ilde 143 gözaltı kararı
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İbrahim Altay Ekrem İmamoğlu Ersin Tatar Mansur Yavaş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Yeşim Salkım Özge Özpirinçci Yıldız Tilbe
Spor Diego Rıza Çalımbay Halis Özkahya
Tüm Haberler Gazeteler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Murat Kurum Hulusi Akar Süleyman Soylu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Evlat hasreti çeken anne Nilifırka: 'Elinden kalemi, mesleğini, geleceğini aldılar' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.09.2021 17:08:04. #1.11#