Evlat hasreti çeken anne Elhaman: "HDP'nin bir kapısı Kandil'e diğer kapısı meclise açılıyor"
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Evlat hasreti çeken anne Elhaman: "HDP'nin bir kapısı Kandil'e diğer kapısı meclise açılıyor"

Evlat hasreti çeken anne Elhaman: 'HDP'nin bir kapısı Kandil'e diğer kapısı meclise açılıyor'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 710'uncu gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 710'uncu gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti korona virüse rağmen 710'uncu gününde de devam ediyor. Oğlu için oturma eylemini sürdüren Ayten Elhaman, çocuğunu alana kadar eylemini sürdüreceğini söyledi. 2017 yılının mayıs ayında çocuğunu işe gönderdiğini ve o günden beri kendisini aradığını kaydeden Elhaman, "4 yıldır oğluma hasret kaldım, HDP binası önünde çadırda bekliyoruz. İnşallah evlatlarımıza kavuşacağız, ben buradan evladıma sesleniyorum, Bayram oğlum beni duyuyorsan kaçıp gel. Burada güçlü devletimiz var, Türk askerine, polisimize teslim ol. Gelirsen inşallah hiçbir ceza almayacaksın, bütün arkadaşların kaçıp geldi 31 aile evladına kavuştu. Seni benden aldılar, HDP dağa verdi. HDP'nin bir kapısı Kandil'e diğer kapısı meclise açılıyor. HDP gençleri alıp kandırıyor, dağlarda kurda yem ediyor. Bizden ne istediler gariban insanlarız, evladım bana düşkündü kandırdılar" dedi. - DİYARBAKIR

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Evlat hasreti çeken anne Elhaman: 'HDP'nin bir kapısı Kandil'e diğer kapısı meclise açılıyor'
Evlat hasreti çeken anne Elhaman: 'HDP'nin bir kapısı Kandil'e diğer kapısı meclise açılıyor'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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