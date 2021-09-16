Evlat hasreti çeken anne Bingöl: 'Vicdansızlara hizmet etme, merhametsizlerin yanında durma gel' - Haberler
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Evlat hasreti çeken anne Bingöl: "Vicdansızlara hizmet etme, merhametsizlerin yanında durma gel"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Evlat hasreti çeken anne Bingöl: "Vicdansızlara hizmet etme, merhametsizlerin yanında durma gel" Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 746. gününde de devam ediyor.

- Evlat hasreti çeken anne Bingöl: "Vicdansızlara hizmet etme, merhametsizlerin yanında durma gel"

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü Pkk mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 746. gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 746. gününde de sürüyor. 2014'te 14 yaşındayken teröristler tarafından dağa kaçırılan Tuncay Bingöl'ün annesi Fatma Bingöl, 3 yıla yakındır eylemde olduğunu ve çocuğunu istediğini söyledi. Bingöl, "Evlatlarımızı almaya geldik, inşallah Allah'ın izniyle alıp döneceğiz. Çocuğuma seslenmek istiyorum beni duyuyorsan dön artık yavrum, seni özlüyoruz, hasretinle yanıyoruz. 7 yıldır senin peşinde dolaşıyoruz, birazcık merhametin varsa dön gel. Vicdansızlara hizmet etme, merhametsizlerin yanında durma gel. Ailen var, evin var yalvarıyorum Tuncay oğlum gel" dedi.

Evlat hasreti çeken anne Bingöl: Vicdansızlara hizmet etme, merhametsizlerin yanında durma gel

Evlat hasreti çeken anne Bingöl: Vicdansızlara hizmet etme, merhametsizlerin yanında durma gel

Evlat hasreti çeken anne Bingöl: Vicdansızlara hizmet etme, merhametsizlerin yanında durma gel

Evlat hasreti çeken anne Bingöl:
İhlas Haber Ajansı / Murat Başal - Son Dakika Haberleri
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Haber: Evlat hasreti çeken anne Bingöl: 'Vicdansızlara hizmet etme, merhametsizlerin yanında durma gel' - Haberler
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