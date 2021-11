EVLAT EYLEMİNDEKİ ANNE: KIZIM BABAN KANSERE YAKALANDI, SENİ GÖRMEK İSTİYOR

VAN (DHA) - VAN'da terör örgütü Pkk'nın çocuklarını kaçırdığını söyleyen ailelerin başlattığı eylem, 25'inci haftada da sürdü. Türk bayrağı ve çocuklarının fotoğraflarıyla slogan atan aileler, HDP İl Başkanlığı binası önüne kadar yürüdü. Nazlı Sancar, dağda olan kızı Şeyma Sancar'a seslenerek, "Kızım gel teslim ol. Sensiz dayanamıyorum. Baban kansere yakalandı, seni görmek istiyor. Lütfen gel" diye çağrıda bulundu.

Kentte, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen aileler, 25'inci haftada da Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi. Aileler, ellerinde Türk bayrakları, çocuklarının fotoğrafları ve üzerinde 'Dağları kurtlara, kuşlara bırakın', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Anneler nöbette', 'Artık yeter yakamızdan düşün', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' yazılı dövizler taşıyarak yürüyüş yaptı. HDP İl Başkanlığı binasına kadar slogan atıp yürüyen aileler için polis güvenlik önlemi aldı. Aileler, bina önüne geldiklerinde "Kahrolsun PKK, işbirlikçi HDP" sloganları attı. Parti binası bahçesinde toplanan HDP'liler yüksek sesle müzik açıp eylemi engellemeye çalışırken, aileler ise slogan atarak duruma tepki gösterdi. Vatan Partisi Van İl Başkanı Akile Çevik de ailelere destek için Mustafa Kemal Atatürk'ün nutkuyla eyleme katıldı.

'BABAN KANSER HASTASI, ÖLMEDEN GEL GÖR'

Eyleme katılan Nazlı Sancar, binaya girmek istedi ancak polis izin vermedi. Dağa kaçırılan kızı Şeyma için eyleme katılan Nazlı Sancar, "Kızımın elini kolunu bağlayarak kaçırdılar. Ben şu an can çekişiyorum. Ben her hafta buraya umutla geliyorum. İlk günden beri kararlıyım. Ben boyun eğmiyorum. ya zafer, ya ölüm. Şeyma kızım eğer beni görüyorsan, duyuyorsan, baban kansere yakalandı. Bir haftadır baban hastanede yatıyor, kahrından kanser oldu. Gel, baban ölmeden gör. Gel, baban seni istiyor. 'Ölmeden Şeyma'mı göreyim' diyor. Şeyma, lütfen gel babanı gör. Gel kızım teslim ol. Zafer bizim olacak" dedi.