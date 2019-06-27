Evlat edindiği çocuğun ölümünden sorumlu tutulan Teksaslıya müebbet

ABD'nin Teksas eyaletinin Dallas kentinde bir kişi, evlat edindiği Hint kız çocuğunun "ihmal sonucu ölümüne sebep olmak" suçundan ömür boyu hapse mahkum edildi.

Yerel medyada yer alan habere göre, 39 yaşındaki Wesley Mathews, eşiyle evlat edindiği, 2017'de kaybolan 3 yaşındaki Hint kız çocuğunun ihmal sonucu ölümüne yol açtığı gerekçesiyle jürinin oy birliğiyle ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Mathews'un 2017 yılının Ekim ayında kaybolan ve 2 hafta sonra cesedi evlerinin yakınındaki su kanalında bulunan küçük kızın hayatını kaybetmesinde rolü olduğu ortaya çıktı.

İlk ifadesinde küçük kıza sütünü içmediği için dışarıda bekleme cezası verdiğini, ardından çocuğun dışarıda kaybolduğu söyleyen Mathews, cesedin bulunmasının ardından ifadesini değiştirerek kızın aslında süt içerken boğulduğu, kendisinin de paniğe kapılarak sağlık birimlerine haber vermediğini ifade etti.

Mathews, daha sonra kızın cansız bedenini plastik bir çantaya koyup, evin yakınındaki su kanalına bıraktığını itiraf etti.

Küçük kızın ölümünde kendi ihmalinin sebep olduğunu kabul eden Mathews, jüri tarafından ömür boyu hapse mahkum edildi.

Mathews'un eşiyle birlikte 2016 yılında evlat edindiği Sherin, 2017 yılının Ekim ayında kaybolmuş ve küçük kızın cesedi bundan 2 hafta sonra bulunmuştu.

Olayın ardından Hindistan hükümeti, Sherin'in evlat edinme işlemini yapan "Holt International" adlı şirketin faaliyetlerini askıya almıştı.

Kaynak: AA