Evladıyla kabri başında bayramlaştı AFYONKARAHİSAR'da 10 yıl önce şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yasin Mergen'in annesi Leman Mergen, kabri başında ziyaret ettiği oğlu için dua etti.

AFYONKARAHİSAR'da 10 yıl önce şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yasin Mergen'in annesi Leman Mergen, kabri başında ziyaret ettiği oğlu için dua etti.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yasin Mergen'in annesi Leman Mergen evladını bayramın ilk günü kabri başında ziyaret ederek bayramlaştı. 2010 yılında oğlunu şehit veren Leman Mergen, evladının kabri başına geldiği anda gözyaşlarına hakim olamadı. Leman Mergen daha sonra evladı için uzun süre dualar etti.

Jandarma Uzman Çavuş Yasin Mergen'i annesinin yanı sıra kardeşleriyle yeğeni Yunus Emre Yılmaz da ziyaret ederek, dualar etti.

Kaynak: DHA