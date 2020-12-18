Evladının özlemine dayanamadı, röportaj esnasında baygınlık geçirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Evladının özlemine dayanamadı, röportaj esnasında baygınlık geçirdi

18.12.2020 13:21 | Son Güncelleme: 18.12.2020 13:26

Evladının özlemine dayanamadı, röportaj esnasında baygınlık geçirdi Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemi 473'ncü gününe girdi.

Evladının özlemine dayanamadı, röportaj esnasında baygınlık geçirdi

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemi 473'ncü gününe girdi. Oğlu Ramazan'a çağrıda bulunan Mevlüde Üçdağ, röportaj sonrası fenalaşarak baygınlık geçirdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde 3 Eylül 2019'dan beri oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, 473'ncü gününde de devam ediyor. Oğlu Ramazan için oturma eyleminde yer alan anne Mevlüde Üçdağ, her gün eyleme katıldığını söyledi. Üçdağ, "Evladımdan 6 yıldır haber alamıyorum ve sesini duyamıyorum. Benim oğlum hafızlık okumaya giderken yolda onu çevirdiler, Lice'ye götürdüler. Ne hakları vardı, evladımı alıp götürdüler. 6 yıldır oğluma hasretim. Evladımı benden koparıp götürdüler. 1 yıldan fazladır bu kapıdayım. Oğlumu almadan bu kapıdan gitmeyeceğim. Bana taş değil Kaleşnikofu da doğrultsalar ben asla evladımdan ve Ramazan'ımdan vazgeçmiyorum. HDP artık kapatılsın. Kandil'in yolunu kapatılarak terör örgütü PKK yeryüzünden silinsin. Ben evladımı istiyorum" dedi.

Röportaj sırasında oğluna seslenen anne Mevlüde Üçdağ, fenalık geçirdi. Sağlık görevlileri Üçdağ'a müdahalede bulunarak sakinleştirdi.

Evladının özlemine dayanamadı, röportaj esnasında baygınlık geçirdi
Evladının özlemine dayanamadı, röportaj esnasında baygınlık geçirdi
Evladının özlemine dayanamadı, röportaj esnasında baygınlık geçirdi
Evladının özlemine dayanamadı, röportaj esnasında baygınlık geçirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Ziya Selçuk Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin İrem Derici Gülben Ergen Acun Ilıcalı Birkan Sokullu
Spor Okan Buruk Pierre Webo Sergen Yalçın Ümit Şamiloğlu Malcolm Thomas
Tüm Haberler Mhp Türk Kredi Karar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Evladının özlemine dayanamadı, röportaj esnasında baygınlık geçirdi | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 13:29:41. #1.15#
title