Evladının acı haberini iş yerinde aldı

28.02.2020 12:50 | Son Güncelleme: 28.02.2020 12:51

Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Astsubay Çavuş Mehmet Muhammed Akay'ın şehadet haberi, Mersin'deki ailesine ulaştırıldı.

Şehadet bilgisinin ardından Toroslar Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin, beraberinde Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ve askeri yetkililerle birlikte, baba Osman Akay'ın çalıştığı Kurdali Mahallesi'ndeki tekstil atölyesine gitti. Şehidin babasına, evladının şehadet haberi çalıştığı iş yerinde verildi. Şehit babası aldığı acı haberle büyük üzüntü yaşarken, iş yeri çalışanları da gözyaşına boğuldu. Bu sırada ambulansta görevli doktor da gözyaşlarına hakim olamadı.

Şehidin annesi Kezban Akay ise evladının şehit haberini, Selçuklar Mahallesi'ndeki babasının evinde askeri yetkililerden öğrendi. Acılı anne gözyaşlarına boğulurken, eve Türk bayrağı asıldı. Şehidin fenalaşan babaannesi Hatice Akay, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ailenin 2 çocuğundan biri olan 21 yaşındaki şehidin, göreve başlayalı henüz bir ay olduğu öğrenildi.

(Hüseyin Kar - Koray Ünlü/İHA)

Kaynak: İHA